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ガブリエウ・ジェズスがブラジルのレジェンド、リバウドに並ぶ 元アーセナルFWがバルセロナでのホームデビュー弾後に「違う感情」と明かす
カンプ・ノウでの欧州の夜に鮮烈なデビューを飾る
バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグでの絶好調を維持し、カンプ・ノウでフェイエノールトに5-1の快勝を収めた。ラフィーニャが2得点を挙げたほか、カリム・アデイェミとラミン・ヤマルも見事なゴールを記録。さらにガブリエウ・ジェズスが終盤にダメ押し点を決めた。
アーセナルからの移籍後2試合目の出場となった29歳は、終盤にベンチから投入され、ブラウグラナでの欧州デビューを果たした。ピッチに入って間もなく、このブラジル人FWはヤマルの柔らかなクロスに合わせ、スタジアムでの最初のタッチでヘディングシュートをネットに流し込んだ。
この電光石火の一撃を受け、ジェズスはホームの観衆の前でおなじみのセレブレーションを披露。欧州最高峰の舞台でカタルーニャの強豪が見せた圧倒的なパフォーマンスを締めくくった。
- AFP
元アーセナルFWが幼少期からの夢をかなえたことを振り返る
バルセロナのサポーターの前での夢のようなデビューを振り返り、このブラジル人アタッカーは、カンプ・ノウで初ゴールを決めたことが、自身のキャリアの中でも他にない感覚をもたらしたと認めた。
「プロとして初めてゴールを決めた時と同じ感覚だった。違う種類の感情だ」とヘススは試合後、『SPORT』が伝えたところによれば記者団に語った。「満員のカンプ・ノウでの初ゴール。ずっと思い描いていたことで、それをクラブでの2試合目にしてすでに実現できた」
欧州の舞台で歴史的な節目に到達へ
ジェズスの得点により、チャンピオンズリーグでの通算得点は27に到達。パルメイラスとバルセロナでもプレーしたリバウドと並び、同大会におけるブラジル人最多得点者の一人となった。さらに、ひざの手術からの回復中で、2027年まで戦列を離れることになるレアル・マドリーのロドリゴを上回った。ロドリゴは26得点となっている。
伝説的な同胞リバウドと肩を並べたことについて、ジェズスは次のように付け加えた。「リバウドは並外れた選手であり、このクラブのアイドルであり、私がピッチ上でずっと敬愛してきた存在だ。私たちの歴史に名を刻む偉大な名前の数々と、このリストを共有できるのは喜びだ。チャンピオンズリーグで、それぞれの時代にプレーした、ブラジルにしか生み出せない多くの天才やスターたちとともにね」
29歳のジェズスにとって、この最高峰の大会は個人的にも大きな意味を持っている。過去の失意を経ても、なおトロフィー獲得への意欲は衰えていない。自身の目標について、ジェズスはこう述べた。「私はこの大会でプレーするのが本当に好きだ。昨季はあと一歩届かなかったし、今季は違う結果になることを願っている」
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過去の悲痛な経験を経て、ヨーロッパでの野心を再定義する
2021年の決勝ではマンチェスター・シティの一員としてチェルシーに敗れ、その後も昨年5月にブダペストで行われたルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマン戦でアーセナルのPK戦敗戦を経験したジェズスは、欧州での自身の歴史を書き換える決意を固めている。バルセロナで見せている爆発的なインパクトは新たな章の始まりを示唆しており、同クラブの欧州での成功に不可欠な存在となる可能性をうかがわせている。
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