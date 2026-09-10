ジェズスの得点により、チャンピオンズリーグでの通算得点は27に到達。パルメイラスとバルセロナでもプレーしたリバウドと並び、同大会におけるブラジル人最多得点者の一人となった。さらに、ひざの手術からの回復中で、2027年まで戦列を離れることになるレアル・マドリーのロドリゴを上回った。ロドリゴは26得点となっている。

伝説的な同胞リバウドと肩を並べたことについて、ジェズスは次のように付け加えた。「リバウドは並外れた選手であり、このクラブのアイドルであり、私がピッチ上でずっと敬愛してきた存在だ。私たちの歴史に名を刻む偉大な名前の数々と、このリストを共有できるのは喜びだ。チャンピオンズリーグで、それぞれの時代にプレーした、ブラジルにしか生み出せない多くの天才やスターたちとともにね」

29歳のジェズスにとって、この最高峰の大会は個人的にも大きな意味を持っている。過去の失意を経ても、なおトロフィー獲得への意欲は衰えていない。自身の目標について、ジェズスはこう述べた。「私はこの大会でプレーするのが本当に好きだ。昨季はあと一歩届かなかったし、今季は違う結果になることを願っている」



