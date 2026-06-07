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ガビが練習でロドリに激しいタックル。スペイン代表はワールドカップを前に反発を招いた。
スペイン代表キャンプ、ガビへの激しいタックルで騒然
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表は、6月15日の2026年W杯初戦・カーボベルデ戦に向け、米国チャタヌーガで最終調整中。しかし先日、練習中にガビがチームメイトに危険なタックルを敢行し、穏やかな雰囲気が一変した。
攻撃性と1対1を避けぬ姿勢で知られるバルセロナの中盤の選手は、練習試合にも決勝戦のような激しさで臨んでいた。しかしタックルのタイミングを誤り、スパイクをロドリの足首に直撃。ベテランMFは痛みに倒れ込み、チームメートが心配そうに見守った。
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マンチェスター・シティの司令塔に怪我の懸念
ワールドカップ開幕まであと1週間。スペイン代表ロドリが練習中に芝生に倒れ込み、スタッフは凍りついた。彼は痛みに顔を歪め、ガビを振り返った。数分間、戦略変更もやむなしと思われた。
接触の深刻さに気づいたガビは、医療スタッフが駆け寄る間にすぐ謝罪した。ロドリはしばらく足を引きずりながらも練習を続け、大会を棒に振る重傷ではないとの当初の懸念はひとまず収まった。
デ・ラ・フエンテの怪我については、良いニュースと悪いニュースがある。
ロドリとガビの騒動とは別に、デ・ラ・フエンテ監督にはチームコンディションに前向きな兆しが見られた。カデナ・セルによると、ラミン・ヤマルとニコ・ウィリアムズはリハビリを継続。2人のウインガーは筋肉痛でクラブも代表も最近欠場している。
2人はウォーミングアップやロンドなどの序盤に参加したが、激しい接触のあるメニューは回避した。1ヶ月以上実戦から離れているため、開幕戦での先発は不透明だ。また、メキシコ・プエブラでのペルーとの最終親善試合も欠場が見込まれる。
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カーボベルデ戦を控えた最終調整
練習終了後にはチームの雰囲気は再び落ち着きを取り戻した。ダビド・ラヤ、マルク・ククレジャ、ペドリなど先発レギュラー7名は、1－1で引き分けたイラク戦を欠場したが、ペルーとの親善試合にはメンバーに復帰する見込みだ。コーチ陣は、練習中の新たな怪我を防ぎつつ、チームが最高のコンディションに達するよう注力している。
代表団は日曜夕方にメキシコへ出発する予定で、大会前のスケジュールを最終調整する。ロドリの足首が問題なければ、ラ・ロハのサポーターは安堵するだろう。それでも、ガビのハードな練習は、強度とけがの境界線が紙一重だとチームに痛感させた。