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ガビが練習でロドリに激しいタックル、スペイン代表の行為にワールドカップ目前で批判殺到
スペイン代表キャンプ、ガビへの激しいタックルで騒然
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、6月15日の2026年ワールドカップ初戦・カーボベルデ戦に向け、米国チャタヌーガで最終調整中。しかし先日、テネシー州の合宿での練習中、ガビがチームメイトに危険なタックルを敢行し、穏やかな雰囲気が一変した。
攻撃性と1対1を避けぬ姿勢で知られるバルセロナの中盤選手は、練習試合を決勝戦のように戦っていた。しかしタックルのタイミングを誤り、スパイクをロドリの足首に深く突き刺した。ベテランMFは痛みに倒れ込み、チームメートが心配そうに見守った。
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マンチェスター・シティの司令塔に怪我の懸念
大会まであと1週間。ロドリが芝生に倒れ込み、コーチ陣に衝撃が走った。彼は痛みに顔を歪め、ガビを振り返った。数分間、戦略見直しの危機が漂った。
ガビはすぐに謝罪し、医療スタッフが駆け寄った。結局、ロドリは立ち上がり、足を引きずりながら練習を続けた。大会を欠場するほどの重傷ではないとの懸念は、現時点では収まっている。
デ・ラ・フエンテの怪我については、良いニュースと悪いニュースがある。
ロドリとガビの騒動とは別に、デ・ラ・フエンテ監督にはチームコンディションに前向きな兆しが見られた。カデナ・セルによると、ラミン・ヤマルとニコ・ウィリアムズはリハビリを継続。2人のウインガーは筋肉 injury でクラブも代表も最近欠場している。
2人はウォーミングアップやロンドなどの序盤に参加したが、激しい接触のあるドリルには加わらなかった。1ヶ月以上離脱しており、開幕戦の先発は不透明だ。メキシコ・プエブラでのペルー戦も欠場が見込まれる。
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カーボベルデ戦を控えた最終調整
一時は危ぶまれたが、練習終了後にはチームの雰囲気は再び和やかになった。ダビド・ラヤ、マルク・ククレジャ、ペドリを含む先発7名は、1－1で引き分けたイラク戦を欠場したものの、ペルーとの親善試合に復帰する見込みだ。コーチ陣は、追加の怪我を防ぎながらチームを最高のコンディションに導くことに注力している。
代表団は日曜夕方にメキシコへ出発する予定で、ロドリの足首が問題なければファンも安堵するだろう。一方で、ガビの激しい練習は強度と怪我の境界線が紙一重だとチームに突き付けた。