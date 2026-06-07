ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、6月15日の2026年ワールドカップ初戦・カーボベルデ戦に向け、米国チャタヌーガで最終調整中。しかし先日、テネシー州の合宿での練習中、ガビがチームメイトに危険なタックルを敢行し、穏やかな雰囲気が一変した。

攻撃性と1対1を避けぬ姿勢で知られるバルセロナの中盤選手は、練習試合を決勝戦のように戦っていた。しかしタックルのタイミングを誤り、スパイクをロドリの足首に深く突き刺した。ベテランMFは痛みに倒れ込み、チームメートが心配そうに見守った。



