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ライブ
LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

ガナーズの再会！ ガブリエウはリール戦を心待ちに、アルテタは欧州の大一番を前にエミレーツ・スタジアムの象徴ジルーを称賛

アーセナル
オリヴィエ・ジルー
ミケル・アルテタ
ガブリエウ・マガリャンイス
アーセナル 対 リール
リール
UEFAチャンピオンズリーグ

アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグでリールをエミレーツ・スタジアムに迎える。かつての仲間との再会が待つ一戦を前に、DFガブリエウ・マガリャンイスは古巣への深い愛情を示し、ミケル・アルテタ監督は元チームメイトのオリヴィエ・ジルーに敬意を表した。

  • エミレーツで感動の再会が主役に

    アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節で、フランスのLOSCリールをエミレーツ・スタジアムに迎える。試合前は両チームにまつわる話題に注目が集まっている。ブラジル人DFガブリエウ・マガリャンイスにとっては、2020年にフランスを離れてロンドン北部へ移って以来、古巣との初対戦となる。

    さらに、かつてアーセナルでプレーしたFWオリヴィエ・ジルーが、ダヴィデ・アンチェロッティ監督率いるチームの前線をけん引し、古巣の本拠地に戻ってくる。

    ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、欧州での初戦となったナポリとの敵地での一戦を1-0で制した勢いを、この試合にもつなげたいところだ。

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-LILLEAFP

    ガブリエル、古巣との再会を心待ちに

    ガブリエウ・マガリャンイスは2017年から2020年にかけてリールで52試合に出場し、その後、アーセナルの守備陣に欠かせない存在となった。週半ばの対戦を前に、28歳のセンターバックは、この試合が自身にとって大きな意味を持つと認めた。

    「僕にとって、とても特別な日になる」とガブリエウは語った。

    「あのクラブには強い愛着がある。だから、ファンに会い、リールと対戦できるのが本当にうれしい」

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    アルテタ、かつてのチームメイトであるジルーを称賛

    ミケル・アルテタは、アーセナルで6年間を過ごし、253試合で105ゴールを挙げたオリヴィエ・ジルーとロッカールームを共にした思い出も語った。ジルーは現在、ディラン・バクワ、マウリッツ・ケアゴーとともにリールの攻撃を支えている。

    かつてのチームメートについて尋ねられたアルテタは、「彼は素晴らしい個性の持ち主で、ロッカールームにいてくれるとありがたい存在だった」と語った。

    「彼は、私たちが慣れ親しんでいた選手とはまったく異なるタイプだった。本当に素晴らしいキャリアを築いたし、それは間違いなく彼自身の力で勝ち取ったものだ」

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  • imago-sport-1074863808.jpgSports Press Photo

    キックオフを前に、負傷への懸念がアーセナルに影を落とす

    懐かしさ漂う雰囲気の一方で、アルテタ監督は代表活動や練習中に生じた差し迫った負傷者の問題に直面している。センターバックのエズリ・コンサはイングランド代表の活動から予定より早く戻り、MFマルティン・スビメンディとDFピエロ・インカピエは練習終盤に負傷した。

    「今日、彼らの状態を確認し、追加の画像検査で現状を見極める必要がある。そうすれば、どれくらい離脱するかの目安が分かる」とアルテタ監督は認めた。

    アーセナルはロンドンで迎える試合で、欧州大会のグループステージとリーグフェーズにおける連勝記録を13から伸ばしたいところだ。

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