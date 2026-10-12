アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節で、フランスのLOSCリールをエミレーツ・スタジアムに迎える。試合前は両チームにまつわる話題に注目が集まっている。ブラジル人DFガブリエウ・マガリャンイスにとっては、2020年にフランスを離れてロンドン北部へ移って以来、古巣との初対戦となる。

さらに、かつてアーセナルでプレーしたFWオリヴィエ・ジルーが、ダヴィデ・アンチェロッティ監督率いるチームの前線をけん引し、古巣の本拠地に戻ってくる。

ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、欧州での初戦となったナポリとの敵地での一戦を1-0で制した勢いを、この試合にもつなげたいところだ。