ガッリアーニ：「ベルルスコーニは大きな構想を持っていた。サッキ、アンチェロッティ、ネスタ、イブラヒモビッチを獲得した経緯をお話ししよう。コンドルの時代はここから始まったのだ」

元ミランのCEOのキャリアにおける最高の獲得の舞台裏のすべてを語る。

サッカーに捧げた人生、ミランの経営陣として歩んだ輝かしいキャリア。

ロッソネロの元最高経営責任者、アドリアーノ・ガリアーニ氏が、ポッドキャスト「Colpi da Maestro」で長時間のインタビューに応じた。 アルド・ロッシ通りにあるクラブでの長い経験について、多くの逸話や様々な裏話が語られた。その中には、ミランで過ごした最高のシーズンを彼が選んだ最初の言葉も含まれている。「ミランでの31年間の中から1つ選ぶとしたら、1993-1994年シーズンだ」と彼は語った。

以下は、彼の発言の全文である。

  • サッキ、カペッロ、アンチェロッティのミラン

    まず、ガリアーニは、アリゴ・サッキ、ファビオ・カペッロ、カルロ・アンチェロッティといった名監督たちと共に過ごした様々なミランについて語った。「あのミランは、その会長であるシルヴィオ・ベルルスコーニが大胆な構想を持っていたため、大きな目標を掲げていました。そして、その姿勢はクラブ、監督、選手たちに伝わり、サッキ監督を選んだとき、人々は我々が狂っていると言っていました。 アリゴはチームをうまく操ったけど、ミランに来る前の年、パルマでセリエBからの昇格を果たせなかった監督だった。カペッロについては、ファビオは何年も監督をしてなくて他のことをしてたから、ベルルスコーニのお気に入りだって言われてた。3人目はアンチェロッティで、ミランに来る前の2年間はユベントスにいて2回2位になったから『成功した負け犬』って呼ばれてた。 選手に関してだけでなく、監督についても名手による手腕を忘れてはならない。ミランを離れた後、私はモンツァに戻ったが、プリマヴェーラ（ユースチーム）のパッラディーノ監督をトップチームに招いたことは名手による手腕だったと思う。監督はチームの結果に大きく影響するのだ。 

  • コーチ陣

    「様々な時期がありました。まずサッキから始めましょう。ベルルスコーニにとって重要なのは、良いプレーをすることでした。その前年、私たちはパルマと親善試合を行い、エミリア地方のチームが良いプレーをしているのを見ました。コッパ・イタリアではパルマと対戦し、彼らはミラノで非常に良いプレーをして勝利しました。ベルルスコーニは、パルマの選手たちがミランの選手たちよりも優れているかと私に尋ねました。もちろん私は「いいえ」と答えました。すると彼は、なぜ彼らが私たちよりも良いプレーをするのかと尋ねました。 私は「さあ、良い監督がいるんだろうね」と答えました。ミランはそのコッパ・イタリアのグループで2位となり、パルマが優勝しました。準々決勝で、また誰と対戦したと思いますか？パルマが再びミラノに来て、2度目の勝利を収めたのです。その時点で、これは偶然ではないと思いました。復讐戦の後、パルマの会長に試合後の夕食に招待し、その席でサッキと出会いました。 話し合いはしたが、結論は出なかった。その後数ヶ月で、サッキがミランの監督にふさわしい人物だと判断した。彼がミランに来て、1年目にスクデット、2年目にチャンピオンズカップ、3年目に再びチャンピオンズカップを勝ち取った。サッキはミランに来たとき、報酬を要求せず、私に金額を決めてもらった。 彼は「それでいい」と言ったが、もし優勝したらその金額は1年後に倍になり、次のシーズンは倍額から再スタートし、もし再びリーグ優勝やチャンピオンズカップを勝ち取ったらさらに倍になり、3年目も同様だと付け加えた。そして結局、彼はミラノ・マリッティマにいくつかホテルを購入した（笑、編集者注）。

  • コンドルの日々

    その後、彼は「コンドル」というニックネームの由来と、移籍市場最終日に何が起こったかを説明しました。「それは『コンドルの三日間』という映画があったことに由来しています。私は、コンドルの三日間とは移籍市場の最終日だと思いました。私は100回の移籍市場を経験しました。 私は1975年にモンツァでキャリアをスタートさせ、2025年のモンツァの移籍市場でキャリアを終えました。最初の取引は交換でした。モンツァはブライダを獲得し、パレルモにペレッシンを渡しました。私はすべての取引を覚えています。1975年以来、私は常に一つのことを見てきました。それは、選手の価値は移籍市場が進むにつれて下がっていくということです。 選手を売却する場合は移籍市場の初期に、購入する場合は市場終了間際に実行すべきです。どのチームも必要以上の選手を抱えていると思います。したがってコンドルの日々は市場終了間際であるべきです。常にではありませんが、多くの場合、市場終了間際に、当初は不可能と思われた取引が実現したり、不可能と思われた取引が可能になったりします。こうしてコンドルの日々が生まれるのです。

  • 最も誇りに思う成果

    彼のキャリアの中で最も誇りに思っている移籍市場での取引についてもいくつか発言がありました。「まずはコンドルからの最初の取引、つまりカルロ・アンチェロッティから始めましょう。1987年のことでした。サッキは彼をどうしても欲しがり、膝のトラブルにもかかわらず、彼を獲得するために強く働きかけました。サッキは、膝は治療できるが、頭は治療できないと言っていました。 移籍市場が閉まる前々日、ローマ会長はいつもノーと言ってたんだ。僕はもうちょっと諦めかけてたけど、ブライダがローマとの夕食会をセッティングしてくれて、それが良かったんだ。その夜、会長はノーと言い続けてるけど、息子さんとスポーツディレクターのペリネッティさんはイエスって言ってるってわかったんだ。息子さんが僕を翌日のローマに招待してくれて、父親との面会を手配してくれたんだ。 そして翌朝、私は飛行機に乗ってローマへ向かった。不可能と思われたことが実現したのだ。アンチェロッティはそのシーズン、私たちを大いに助けてくれたが、私はもうひとつ思うことがある。あの関係が生まれていなかったら、2022年にカルロはパルマへ移籍していただろう。彼はパルマとほぼ契約していたからだ。コンドルによるもうひとつの快挙は、1997年にパリで起こった。PSGからレオナルドを獲得したのだ。 ミランに戻ったカペッロは彼をどうしても欲しがっていたが、私とベルルスコーニはこれ以上お金をかけたくなかったため、彼に私たちのことを伝えた。しかし、その後、信じられないことが起こった。私はフロリダにいて、翌日ミラノに戻る予定だった。空港に向かう途中、巨大な看板に「レオナルド」と書かれているのを見た。私はすぐにベルルスコーニ会長に電話し、ビジョンを見たことを伝え、パリに飛び、PSGからレオナルドを獲得した。 幸運にも、私はPSGのオーナーと親しく、すぐに面会が実現し、レオナルドを獲得することができました。コンドルによるもうひとつの大きな成果といえば、間違いなくアレッサンドロ・ネスタでしょう。私はサルデーニャにいて、毎朝、ラツィオのクラグノッティ会長とコーヒーを飲んでいたのです。私は彼と、600億リラという非常に大きな金額で合意に達していましたが、ベルルスコーニはそれを拒否しました。 我々は予選を勝ち抜き、チャンピオンズリーグに出場することになっていた。その夜、ベルルスコーニは他の首相たちと一緒にコペンハーゲンにいた。ニュースで、首相が「閣僚たちは自由に動けるのか」とインタビューされているのを見た。首相は、予算の範囲内であれば、閣僚たちは予算を自由に動かせる、と答えていた。 そこで私はこの機会を逃さず、彼の警護員を通じてベルルスコーニ氏と話すことができ、「私はミランの代表として大臣と同等ですか？」と尋ねました。彼は「そうである」と答えました。私は、ネスタを獲得すればチャンピオンズリーグで優勝でき、優勝すれば多くの収益を上げられることを伝えました。 ベルルスコーニは、夜中の4時という時間帯もあって少し疲れていたようで、私が彼を獲得できることをほのめかした。私の友人であるフェデーレ・コンファロニエリは、ベルルスコーニが「イエス」と言って「イエス」を意味しているとき、また「イエス」と言って「ノー」を意味しているとき、そして「ノー」と言って「ノー」を意味しているとき、そして「ノー」と言って「イエス」を意味しているときを、私はすぐに理解できたのは幸運だったと私に語った。 ネスタが加入し、我々はチャンピオンズリーグを制覇した。この優勝は、いつまでも私の心に残るだろう。準決勝でインテルを、決勝でユヴェントスを破った喜びは、おそらく二度と味わえないものだろう。そして、ネスタは我々に大きな助けとなった。

  • イブラヒモビッチの夜と名手の一撃

    最後に、ズラタン・イブラヒモビッチをイタリアに戻した交渉について長い話をしよう。「イブラヒモビッチの話だ。僕はバルセロナで、バルサの会長とミノ・ライオラと一緒にいた。その1年前、イブラはインテルからスペインのクラブに巨額で移籍していた。たった1年で彼を獲得するのは不可能だと思っていた。 移籍市場終了の数日前、移籍市場の達人であるライオラから電話があり、バルセロナに行くよう言われた。バルセロナに行けば、イブラを獲得できるというのだ。私はバルセロナに行き、イブラ獲得のための大きな戦いを始めた。そして最終的には、買い取りオプション付きのレンタル移籍で彼を獲得することに成功した。 イブラを説得する必要があったため、彼の自宅を訪ねたところ、妻と子供たちも同席していた。妻は午前中に出かけ、午後早くに帰宅すると、私がまだそこにいるのを見つけた。彼女は事前に私が誰なのかを尋ねていなかった。イブラが彼女に説明し、私がミランと契約するまで家から出て行かないと付け加えたのだ。その後、ズラタンは契約し、その年、我々はスクデットを獲得した

    名手による一撃 - 「私がブライダと共有した名手による一撃は、マルコ・ファン・バステンでした。おそらく最も難しい一撃ではなかったかもしれませんが、マルコは誰よりも優れていたと思います」。

