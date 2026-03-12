最後に、ズラタン・イブラヒモビッチをイタリアに戻した交渉について長い話をしよう。「イブラヒモビッチの話だ。僕はバルセロナで、バルサの会長とミノ・ライオラと一緒にいた。その1年前、イブラはインテルからスペインのクラブに巨額で移籍していた。たった1年で彼を獲得するのは不可能だと思っていた。 移籍市場終了の数日前、移籍市場の達人であるライオラから電話があり、バルセロナに行くよう言われた。バルセロナに行けば、イブラを獲得できるというのだ。私はバルセロナに行き、イブラ獲得のための大きな戦いを始めた。そして最終的には、買い取りオプション付きのレンタル移籍で彼を獲得することに成功した。 イブラを説得する必要があったため、彼の自宅を訪ねたところ、妻と子供たちも同席していた。妻は午前中に出かけ、午後早くに帰宅すると、私がまだそこにいるのを見つけた。彼女は事前に私が誰なのかを尋ねていなかった。イブラが彼女に説明し、私がミランと契約するまで家から出て行かないと付け加えたのだ。その後、ズラタンは契約し、その年、我々はスクデットを獲得した。
名手による一撃 - 「私がブライダと共有した名手による一撃は、マルコ・ファン・バステンでした。おそらく最も難しい一撃ではなかったかもしれませんが、マルコは誰よりも優れていたと思います」。