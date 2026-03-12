彼のキャリアの中で最も誇りに思っている移籍市場での取引についてもいくつか発言がありました。「まずはコンドルからの最初の取引、つまりカルロ・アンチェロッティから始めましょう。1987年のことでした。サッキは彼をどうしても欲しがり、膝のトラブルにもかかわらず、彼を獲得するために強く働きかけました。サッキは、膝は治療できるが、頭は治療できないと言っていました。 移籍市場が閉まる前々日、ローマ会長はいつもノーと言ってたんだ。僕はもうちょっと諦めかけてたけど、ブライダがローマとの夕食会をセッティングしてくれて、それが良かったんだ。その夜、会長はノーと言い続けてるけど、息子さんとスポーツディレクターのペリネッティさんはイエスって言ってるってわかったんだ。息子さんが僕を翌日のローマに招待してくれて、父親との面会を手配してくれたんだ。 そして翌朝、私は飛行機に乗ってローマへ向かった。不可能と思われたことが実現したのだ。アンチェロッティはそのシーズン、私たちを大いに助けてくれたが、私はもうひとつ思うことがある。あの関係が生まれていなかったら、2022年にカルロはパルマへ移籍していただろう。彼はパルマとほぼ契約していたからだ。コンドルによるもうひとつの快挙は、1997年にパリで起こった。PSGからレオナルドを獲得したのだ。 ミランに戻ったカペッロは彼をどうしても欲しがっていたが、私とベルルスコーニはこれ以上お金をかけたくなかったため、彼に私たちのことを伝えた。しかし、その後、信じられないことが起こった。私はフロリダにいて、翌日ミラノに戻る予定だった。空港に向かう途中、巨大な看板に「レオナルド」と書かれているのを見た。私はすぐにベルルスコーニ会長に電話し、ビジョンを見たことを伝え、パリに飛び、PSGからレオナルドを獲得した。 幸運にも、私はPSGのオーナーと親しく、すぐに面会が実現し、レオナルドを獲得することができました。コンドルによるもうひとつの大きな成果といえば、間違いなくアレッサンドロ・ネスタでしょう。私はサルデーニャにいて、毎朝、ラツィオのクラグノッティ会長とコーヒーを飲んでいたのです。私は彼と、600億リラという非常に大きな金額で合意に達していましたが、ベルルスコーニはそれを拒否しました。 我々は予選を勝ち抜き、チャンピオンズリーグに出場することになっていた。その夜、ベルルスコーニは他の首相たちと一緒にコペンハーゲンにいた。ニュースで、首相が「閣僚たちは自由に動けるのか」とインタビューされているのを見た。首相は、予算の範囲内であれば、閣僚たちは予算を自由に動かせる、と答えていた。 そこで私はこの機会を逃さず、彼の警護員を通じてベルルスコーニ氏と話すことができ、「私はミランの代表として大臣と同等ですか？」と尋ねました。彼は「そうである」と答えました。私は、ネスタを獲得すればチャンピオンズリーグで優勝でき、優勝すれば多くの収益を上げられることを伝えました。 ベルルスコーニは、夜中の4時という時間帯もあって少し疲れていたようで、私が彼を獲得できることをほのめかした。私の友人であるフェデーレ・コンファロニエリは、ベルルスコーニが「イエス」と言って「イエス」を意味しているとき、また「イエス」と言って「ノー」を意味しているとき、そして「ノー」と言って「ノー」を意味しているとき、そして「ノー」と言って「イエス」を意味しているときを、私はすぐに理解できたのは幸運だったと私に語った。 ネスタが加入し、我々はチャンピオンズリーグを制覇した。この優勝は、いつまでも私の心に残るだろう。準決勝でインテルを、決勝でユヴェントスを破った喜びは、おそらく二度と味わえないものだろう。そして、ネスタは我々に大きな助けとなった。