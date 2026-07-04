私は長年ロッソネロのファンで、今も熱狂的なサポーターだ。ラモスは重要なセンターフォワードで、長年チームに欠けていたタイプだ。しかし50年のサッカー人生で学んだのは、夏に喜ぶのではなく春を待つべきだということだ。 「いい補強だ」と思っても結果が出ないこともあれば、「失敗だ」と思っても良いシーズンになることもある」





マラゴ？彼は長年の友人だ。有能な人物だし、この厄介な役目は友人のジョヴァンニに任せておきたい。私はアドバイスをするより、もらう方が好きだ。アドバイスなど、何の役にも立たない。マラゴ会長の在任期間で最も評価できる点は、かつてはほとんどなかった『ナツィオナーレ』を支持する風潮が生まれていることだ。 責任はしばしば連盟会長に押し付けられるが、グラヴィナ氏の例がそうだろう。私はそれに同意できない」。





「マルディーニがテクニカルディレクター？ ミランファンとしてどう思うか？ 自分で答えを出してください。ミランへの未練？ ミランのことは話しません。立場を離れるとき、後任は語らないようにしています」。





「ワールドカップではブラジルを応援している。1958年から見てきたが、今の代表は人材が乏しい。2002年のブラジル代表にはミランOBが3人いた。ロナウド、ロナウジーニョ、リバウドだ」。





イブラヒモビッチには親しみを感じている。素晴らしい選手だった。2010年、彼のバルセロナ宅を訪ね、「ミランと契約するまで帰らない」と伝えた。妻が一度出て行き、戻ってきたが、私はまだそこにいた。