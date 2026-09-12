ラツィオの指揮官で、ミランの偉大なOBでもあるジェンナーロ・ガットゥーゾが、DAZNの試合前インタビューで、セリエA2026-27第4節に行われる両チームの直接対決について語った。今回もラツィオのファンはスタジアムに入れない一戦だが、バイクでオリンピコの入り口までチームを後押しした。また、この試合のキーマン候補であるヌーノ・タヴァレスについても触れ、ラツィオ加入後最初の数カ月の姿を取り戻したようだとした。
Calciomercato
翻訳者：
ガットゥーゾ「タヴァレス？ まるで両親が彼に1億を残し、それを5年で使い果たしたかのようだ」
アモリムからの賛辞？ 僕は自分たちのことしか考えていない。
「アモリムの発言は聞いていない。あまり読まないのでね。感謝しているが、私は仕事に集中している。それ以外は、称賛の言葉に感謝したい」
ファンは依然として不在だ
「ピッチで情熱を示さなければならないのは選手たちだ。今、僕たちがこの状況にいるのは彼らの功績だ。もし今日、少しでも熱気が増しているのなら、それは自分のやっていることを信じている私の選手たちのおかげだ」
ミランには敬意を払っている。だが、我々は良い結果を出せる。
「ミランについては分析してきた。自分たちは両サイドの選手がうまくやらなければならない。彼らは切り替えから攻める時にスピードがあるので、こちらにダメージを与えることができるし、常に4、5人の選手がエリア内に入ってくる。自分たちは勇気を持って自分たちの試合をすることが重要だ。彼らへのリスペクトはあるが、このまま続けていければいい試合ができるはずだ」
ヌーノ・タヴァレス
「ヌーノについては、彼はレアル・マドリー級の選手だと私はずっと言ってきた。副官やファビアーニSDにも話した例があるんだが、彼の両親が亡くなって1億ユーロを残してくれたのに、5年で使い果たしてしまったようなものだよ（笑）。両足をうまく使えてスピードもある、特別な選手なんだ。ただ、試合後には回復のための時間も必要になる。それでもヌーノのような選手なら、チームに1人か2人はいてもいい。素晴らしい才能を持った好青年だし、自分がとてつもなく優れた選手だということも分かっている。持っている資質を考えれば、レアル・マドリーで10年プレーしていても何の不思議もなかった」
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