「ヌーノについては、彼はレアル・マドリー級の選手だと私はずっと言ってきた。副官やファビアーニSDにも話した例があるんだが、彼の両親が亡くなって1億ユーロを残してくれたのに、5年で使い果たしてしまったようなものだよ（笑）。両足をうまく使えてスピードもある、特別な選手なんだ。ただ、試合後には回復のための時間も必要になる。それでもヌーノのような選手なら、チームに1人か2人はいてもいい。素晴らしい才能を持った好青年だし、自分がとてつもなく優れた選手だということも分かっている。持っている資質を考えれば、レアル・マドリーで10年プレーしていても何の不思議もなかった」