ガットゥーゾ：「キャリアで最も重要な一戦だ。イタリアの期待が私の肩にかかっている。街で人々に声をかけられ、『ワールドカップに導いてくれ』と頼まれるんだ」

この代表チームにシンナーのような選手はいるか？

「チームワークだ。重要な選手はいるが、代表チーム全体にその精神が浸透しているのを見たいものだ」 -





イタリアの人々に何を伝えたいですか？

「それは私たち次第だ。スタジアムでピッチに立ち、常に集中しているという印象を与えられれば、あとは結果としてついてくる。誰にも何も求めることはできない。運命は自分たちの手で切り開くものだ。大きな落ち着きと、危険な選手たちと対戦しているという自覚が必要だ。彼らは我々にアイデンティティがないと言うが、そう言うのは当然だ。我々は準備万端で臨まなければならない」。 -





過去のプレーオフの試合はご覧になりましたか？

「見る必要はなかった。頭の中に刻まれているから。それに、正直なところ、ジョルジーニョがオリンピコでゴールを決めれば、我々はワールドカップに行ける。2003年に私が優勝した時、アンブロジーニがあのヘディングシュートを決めていなければ、準々決勝には進めなかっただろう。運はサッカーにおいて重要な要素だが、結局のところ、我々は2014年以来ワールドカップに出場していない。だが、それは過去の話だ。明日のことを考えよう」。





キーン、レテギ、エスポジトの起用はコンディション次第か、それとも31番（ピエトロ・エスポジト）も視野に入れているのか？

「31番のことなど考えていない。明日のことだけだ。そして、強力なフォワードがいることは自覚している」。





北アイルランドはオープンな展開でもプレーできると思いますか、それともロングボールやセットプレーだけでしょうか？

「いや、彼らの最近の試合は見ていますが、それが主な特徴ですね。セットプレーには警戒が必要ですし、彼らの攻撃的な姿勢にも注意しなければなりません。それからスペンサーは攻めてくると痛い目を見させますが、主な特徴はそれです。縦に攻めるチームで、何をするにも見事なプレーを見せています」





2度の予選敗退は、代表チームに対する見方を変えましたか？あなたにかかるプレッシャーはどれほど増しましたか？

「その通りです。しかし、私たちは明日、重要な一戦を戦います。責任はサポーターにあるわけではありません。あの2つの敗退は信じられないほどの失望でした。しかし、今日、過去について語る時間はありません。私たちの目標について語らなければなりません。このワールドカップに出場しなければなりません。それは私たちにとって不可欠だからです。目標は、長年在籍していた場所、そして主役として戻ることです」。





精神面での準備がより重要になる試合ですか？

「あらゆる面で準備が必要だ。簡単な試合はもう存在しない。95分間、集中し続けなければならない。準備ができていなければ……我々は万全の態勢で臨まなければならない。明日は困難が待ち受けている。セカンドボールへの対応が求められ、闘志を燃やす必要がある。簡単な試合はもうないのだ」。





2006年のワールドカップと比較して、この試合はどれほど重要ですか？

「あれは別世界だ。あまりにも長い年月が経ち、自分がプレーした試合さえもう覚えていないほどだ……重要度としては、確かにそうだ。私が背負っている責任の重さという点では、比べものにならない」





北アイルランドの強みをどう評価していますか？「セカンドボールを失わないよう、リカバリー率を高めなければなりません。適切なタイミングで飛び出し、不意を突かれないように。センターバックとぶつかった時は、適切なカバーをしなければなりません。相手を過小評価して『チームメイトがカバーしてくれる』と思ってはいけません。危険を察知する感覚が必要です」。





ここ数日、自信を深めるきっかけになったエピソードを教えていただけますか？

「合宿の初めは3人、4人、5人ほどがまともに立っていられなかったのに、最終的にはしっかりやってくれました。スカマッカは家に帰ろうとしませんでした。その精神力が気に入りましたし、ピッチ上で彼らと一緒にプレーするのはとても楽しいです。たまにふざけたりもしますが、結局はみんな自分の役割をわきまえています。ただ、これらすべてをピッチで発揮し、今築き上げているものを確実に手に入れなければなりません」。





ワールドカップ出場を逃さないために、チームには何を伝えていますか？イタリア不在のワールドカップというのは奇妙なものです…

「奇妙だとは分かっている。僕は選手たちに自分の経験談を語るのは好きじゃない。選手たちはその感情を自ら味わわなければならない。こうした試合で胸が高鳴らなければ、何を言おうと意味がない… ピッチに立つ必要があるし、相手を侮ってはならない。彼らはここまでのし上がってきたのだから、そこには殺気がある。最初のボールも最後のボールも、まるで人生最後のボールであるかのようにプレーする。それを侮ってはならない。我々は一撃一撃にしっかりと応えていかなければならない」。





選手たちは、この苦難の局面を乗り越えなければならないという自覚を持っているか？

「そう思う。選手たちが理解していれば、我々がうまくやれば……この試合には、ボールを持っている時と持っていない時の2つの局面がある。ボールを持っていない時は苦闘を強いられるが、ボールを持った時はスピードを活かしてピッチに攻め込み、正確な連携で相手の20～25メートルエリアに質の高い攻撃を仕掛けなければならない」。