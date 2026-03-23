イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、Rai Sportのインタビューで代表招集とプレーオフについて次のように語った。「自分のエゴに振り回されるわけにはいかない。大きな賭けがかかっているのだから、選手たちを最高の状態に整えなければならない。選手たちを最適なポジションに配置できるよう、最適なフォーメーションを選ぶつもりだ」。
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ガットゥーゾ監督：「今は選手たちを適切なポジションに配置している。キエーザには問題があり、100％のコンディションではない」
2つの異なる編成？
「最初の試合はあるやり方で、2試合目は別のやり方で臨む。その方針に基づいて選手選考を行った。離脱した選手たちには申し訳ないが、チームを助けてくれる選手たちが加わった」
スピナッツォラの選択
「ポリターノが負傷した後、私はレオナルドに電話をした。実は2ヶ月前にも彼とは話していた。彼は非常に協力的で、32歳という年齢を考えると、それは簡単なことではない。私も現役選手だった頃、同じような経験をした。熱意と笑顔、そして意欲を持ってチームに加わってくれることは、大きな助けになる。」
キエーザは手を引いた
「フェデとは7～10日ごとにじっくりと話し合っています。私が彼をどう思っているかは彼も知っていますが、選手自身の言葉には敬意を払う必要があります。今の彼は100％の調子ではないと感じており、改善すべき小さな課題を抱えていますが、100％の状態でプレーしたいと願っています」