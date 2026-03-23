「フェデとは7～10日ごとにじっくりと話し合っています。私が彼をどう思っているかは彼も知っていますが、選手自身の言葉には敬意を払う必要があります。今の彼は100％の調子ではないと感じており、改善すべき小さな課題を抱えていますが、100％の状態でプレーしたいと願っています」