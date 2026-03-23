イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、Rai Sportのインタビューで代表招集とプレーオフについて次のように語った。「自分のエゴに振り回されるわけにはいかない。大きな賭けがかかっているのだから、選手たちを最高の状態に整えなければならない。選手たちを最適なポジションに配置できるよう、最適なフォーメーションを選ぶつもりだ」。
翻訳者：
ガットゥーゾ監督：「ベルガモを選んだのは私だ。選手たちのチームへの愛着は感じられるが、今は冷静さが必要だ。キエーザには課題がある。負傷者の状況はどうなっているのか」
2つの異なる編成？
「最初の試合はあるやり方で、2試合目は別のやり方で臨む。その方針に基づいて選手選考を行った。離脱した選手たちには申し訳ないが、チームを助けてくれる選手たちが加わった」
キエーザは手を引いた
「フェデとは7～10日ごとにじっくりと話し合っています。私が彼をどう思っているかは彼も知っていますが、選手自身の言葉には敬意を払う必要があります。今の彼は100％の調子ではないと感じており、改善すべき小さな課題を抱えていますが、100％の状態でプレーしたいと願っています」
ストレスゼロ
「私はただこの試合にたどり着くことだけを考えていた。言い訳は一切ない。それはあまりにも単純な話だ。何か違うことをしなかったのは、それができなかったからだ。木曜日の試合に集中しなければならない。怪我人は相手チームにもいる。私とスタッフは懸命に働き、やるべきことはすべてやった。380試合も分析した。 今は木曜日の試合のことだけを考える。過去2大会連続でワールドカップに出場できていないことなど考えない。木曜日の試合のことだけだ。選手たちにプレッシャーをかけてはいけない。誰もがこの試合の重要性を理解しているし、試合の重要性を理解しているし、彼らは逃げ出したような選手たちではない。選手たちを圧迫することなく、大きな落ち着きを持って、やるべきことをやっていこう。」
負傷者
「バストーニが抱えていた問題については、皆さんご存知の通りです。彼は治療を受けており、昨日の朝からコヴェルチャーノにいます。今はトレーニングに励み、回復に努めてもらう必要があります。彼が復帰できることを願っています。スカマッカは内転筋に問題を抱えており、バストーニと同様に日ごとに状態を観察していくことになります。トナリは今日、負荷を抑えてトレーニングを行います。マンチーニは疲労が見られますが、検査上は異常はありません。カラフィオリは昨日、軽い痛みを感じましたが、彼は出場できるでしょう。 多くの選手が、些細な不調を抱えながらも代表に合流したかったのです。通常、怪我をした選手は回復のために所属クラブに残ることを考えます。それなのに、彼らはここに来ています。私は彼らの強い愛着を感じています。肌でそれを感じています。」
ザニオーロ、オルソリーニ、そして欠場選手たち
「戦術について話し合うために、黒板やマーカーを持って夕食会に行ったわけではありません。私は選手たちとの信頼関係を築こうと努めました。私にとって、それが何よりも重要だからです。ザニオーロからベルナルデスキ、オルソリーニからファジョーリに至るまで、ここに集まる可能性があった選手はたくさんいました。 私は一つのチームを作りたかった。そして、そのチームは私に献身的な姿勢を見せてくれた。私たち全員に喜びが訪れるに値する。今は、自分の確信と自信を持ってこれらの試合に臨みたい。他にも良いプレーをした選手はいることは承知しているが、私の選択は誠意に基づいている。招集した選手たちを大いに信頼している」。
スピナッツォラの選択
「ポリターノが負傷した後、私はレオナルドに電話をした。実は2ヶ月前にも彼とは話していた。彼は非常に協力的で、32歳という年齢を考えると、それは簡単なことではない。私も現役選手だった頃、同じような経験をした。熱意と笑顔、そして意欲を持ってチームに加わってくれることは、大きな助けになる。」
北アイルランドの落とし穴
「無謀なことはせず、コンディションが整っていない選手を起用することはない。論理に基づいて選手選びを行う。冷静さを保ち、危険を察知しなければならない。相手チームは激しく走り回るため、敬意を払う必要がある。質的な面ではそれほど強力なチームではないが、縦への攻撃が鋭く、セットプレーでは脅威となる」。
インテルサポーターの状況
「インテル選手のコンディションについては心配していない。ディマルコは驚異的な数字を残しているし、バレローネとは毎日話している。人々は常に彼に大きな期待を寄せている。彼には意欲と集中力を発揮してくれることを期待しているし、彼を信頼している。本来の力を発揮できないと酷評されるが、それは彼が重要な選手であることを証明してきたからこそだ」
パレストラとピオ・エスポジト
「若かろうがそうでなかろうが、問題ではない。重要なのは、その選手が強いかどうかだけだ。もちろん、経験や試合の重要度も考慮されるが、誰にでも役割はある。現代のサッカーは変わった。ベンチから出場する選手でも、試合の流れを変えることができるのだ」
ベルガモの選択
「スタジアムは私が選んだ。イタリアサッカー連盟（FIGC）もそれを支持してくれた。例えばサン・シーロにはインテルとミランのサポーターがいて、パスを一つミスしただけでブーイングが聞こえてくる。ベルガモでは初戦で温かく迎え入れてもらえたし、私は『ボウル型』のスタジアムが欲しかった。失敗していないことを願うばかりだ」
マンチーニとバストーニは合宿に残留、キエーザは参加せず
「誰もが同じというわけではなく、考え方も人それぞれです。キエーザは迷っていて、やる気が起きなかったため、私と相談して帰宅しました。誰かが迷っていると感じたら、その声に耳を傾けなければなりません。マンチーニやバストーニでも同じことが起こり得たでしょう。調子が悪い時に無理に押し通しても意味がありません。」