「バストーニが抱えていた問題については、皆さんご存知の通りです。彼は治療を受けており、昨日の朝からコヴェルチャーノにいます。今はトレーニングに励み、回復に努めてもらう必要があります。彼が復帰できることを願っています。スカマッカは内転筋に問題を抱えており、バストーニと同様に日ごとに状態を観察していくことになります。トナリは今日、負荷を抑えてトレーニングを行います。マンチーニは疲労が見られますが、検査上は異常はありません。カラフィオリは昨日、軽い痛みを感じましたが、彼は出場できるでしょう。 多くの選手が、些細な不調を抱えながらも代表に合流したかったのです。通常、怪我をした選手は回復のために所属クラブに残ることを考えます。それなのに、彼らはここに来ています。私は彼らの強い愛着を感じています。肌でそれを感じています。」