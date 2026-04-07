ガットゥーゾの退任後、アッレグリが代表監督に就任する可能性があるのはなぜか

スポーツの観点から見れば、ボスニア対イタリア戦で起きたことは、紛れもなく悲劇だ。過去3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなる。米国、カナダ、メキシコで開催される今大会（6月11日から7月19日まで）には48カ国が参加するが、イタリアはその中に名を連ねていない。 2018年、2022年に続き、2026年も諦めざるを得ない。アズーリがワールドカップで最後に戦ったのは2014年6月24日、最後のゴールを決めたのはマリオ・バロテッリだった。 その後は、完全な空白。失望、苦渋、怒り。まさにあの夜のように――試合後、リノ・ガットゥーゾ監督は国全体に謝罪し、その目は潤んでいた。 その後数日を経て、合意による契約解除で合意し、監督を退任した。今、新監督探しが始まっている。イタリアサッカー連盟（FIGC）の首脳陣が検討している候補者の中には、ミランの監督マッシミリアーノ・アッレグリの名前も挙がっている。



