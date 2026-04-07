スポーツの観点から見れば、ボスニア対イタリア戦で起きたことは、紛れもなく悲劇だ。過去3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなる。米国、カナダ、メキシコで開催される今大会（6月11日から7月19日まで）には48カ国が参加するが、イタリアはその中に名を連ねていない。 2018年、2022年に続き、2026年も諦めざるを得ない。アズーリがワールドカップで最後に戦ったのは2014年6月24日、最後のゴールを決めたのはマリオ・バロテッリだった。 その後は、完全な空白。失望、苦渋、怒り。まさにあの夜のように――試合後、リノ・ガットゥーゾ監督は国全体に謝罪し、その目は潤んでいた。 その後数日を経て、合意による契約解除で合意し、監督を退任した。今、新監督探しが始まっている。イタリアサッカー連盟（FIGC）の首脳陣が検討している候補者の中には、ミランの監督マッシミリアーノ・アッレグリの名前も挙がっている。
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ガットゥーゾの退任後、アッレグリが代表監督に就任する可能性があるのはなぜか
アッレグリのイタリア代表監督就任に向けたプロフィール
今シーズンの残り数ヶ月、アッレグリ監督はミランでのシーズン終盤戦と、まだ達成されていない来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に専念することになるだろう。しかし、2027年までの契約（さらに1シーズンの延長オプション付き）があるにもかかわらず、夏にはロッソネロを去り、イタリア代表の指揮官に就任する可能性も否定できない。 アルフレド・ペドゥッラ氏の報道によると、イタリアサッカー連盟は、特に現在イタリア代表が直面しているような困難や複雑な状況を切り抜けるアッレグリ監督の手腕を高く評価しているという。したがって、公の場で否定されているとはいえ、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、代表監督の候補として検討されている人物の一人であり続けている。
その他の候補者
イタリア代表監督の最有力候補の一人として、アントニオ・コンテの名前が挙がり続けている。彼はナポリ対ミラン戦後、もし自分がイタリアサッカー連盟（FIGC）の会長であれば、その職を引き受けることを検討すると述べた。 ナポリの監督に加え、ここ数週間、イタリア代表の新監督候補として、現在ジェノアの監督を務めるダニエレ・デ・ロッシの名前も挙がっている。デ・ロッシはガットゥーゾが就任する前から候補の一人として検討されていたほか、昨年11月にフィオレンティーナを解任されて以来、無職の状態にあるステファノ・ピオリも候補に挙がっている。 もう一人の復帰候補として挙げられるのは、現在カタールのアル・サッドを指揮するロベルト・マンチーニだ。また、シモーネ・インザーギの名前も浮上しているが、彼はサウジアラビアのアル・ヒラルで満足していると語っている。