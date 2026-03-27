ロッソネラのノスタルジア。イタリアは、トナリの鮮やかなゴールにより、北アイルランド相手に苦戦しながらも勝利を収め、歓喜に沸いた。このゴールは、ミランのサポーター全員に大きな感動を呼び起こし、サンドロとの絆はかつてないほど強く、鮮明なものとなった。ベンチで苦渋の表情を浮かべていたリノ・ガットゥーゾ監督も、愛弟子のゴールに喜びを爆発させた。
AFP
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ガットゥーゾが移籍市場の舞台裏を明かす：「ナポリにいた時、トナリを自分のチームに引き入れようとした。ミランの方が上手だった」
移籍市場の舞台裏
リノ・ガットゥーゾは、イタリア対北アイルランド戦後の記者会見で、イタリア代表の背番号8について次のように語った。
トナリとはどのような関係ですか？彼の写真が入ったマグカップを見せたのですか？
「彼がそれをコヴェルチャーノに持っていったら心配だったよ…… その経緯は知っている。彼がミランに移籍した時、僕の背番号8番を譲ってもらえないか電話で聞いてきたんだ。その電話には驚いたよ。当時僕はナポリにいたから、彼を自分のチームに引き入れようとしたけど、ミランの方が手際が良かった。その後も僕たちの関係は続いていて、常に互いに尊敬し合っている。サンドロはオールラウンドな選手だ。僕は一つのことしかできなかったが、彼はもっと多くのことができる」