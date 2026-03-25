シーズン終了まであと数ヶ月となった今、多くの人がマイケル・カヨデをプレミアリーグ屈指のサイドバックの一人と評価している。2004年生まれの彼は、2025年1月にイタリアのフィオレンティーナを離れ、イングランドのブレントフォードへ移籍した。移籍金はレンタルと買い取りを含めて1800万ユーロで、契約期間は2030年6月まで、さらに2031年までの延長オプションが付いている。 そして今、初期の適応期間を経て、彼は右サイドで不動の地位を築いた。その活躍は移籍市場の注目も集め、最近ではユヴェントスとの関連が報じられたほどだ。次期ワールドカップ予選の重要な試合を控え、イタリア代表のガットゥーゾ監督が彼を招集するのではないかと期待する声もあったが、アズーリの指揮官は別の選択をした。
Getty
翻訳者：
ガットゥーゾがカヨデを代表に招集しなかった理由：その代わりに入った選手と、バルディーニのU-21代表招集
カヨデの代わりに誰が招集されたのか
カヨデにとってはA代表初招集となるはずだったが、ガットゥーゾ監督が当面は他の選手を優先したため、その機会は先送りとなった。監督はこれまでの予選を戦ってきたメンバーを再招集することを決定した。監督の構想には新たな選手を招集する考えもあったが、選択を迫られた結果、アタランタ所属のマルコ・パレストラを招集した。 2005年生まれのアタランタ所属で、セリエA初シーズンをカリアリへのレンタル移籍で過ごし、好調を維持している選手だ。北アイルランド戦では、右サイドの先発はマッテオ・ポリターノが務める見込みで、3-5-2のフォーメーションにおいてフルバックとしてプレーする。また、そのポジションにはカンビアソやスピナッツォーラが起用される可能性もある。
U-21代表への招集
当初、マケドニアおよびスウェーデンとの次期欧州選手権予選に向けたU-21代表の招集リストからも外れていたマイケル・カヨデだが、U-21代表監督のシルヴィオ・バルディーニから招集を受け、明日3月26日（木）18時15分に行われるマケドニア戦、および3月31日（火）の第2戦に臨むメンバーに加わることとなった。 ブレントフォードのサイドバックである彼は、バルディーニ監督によって後から招集されたものであり、他の選手の負傷によるものではない。なぜ当初のリストに名前がなかったのかと問われた際、監督は「常に彼を念頭に置いていた」と答えた。