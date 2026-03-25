ガットゥーゾがカヨデを代表に招集しなかった理由：その代わりに入った選手と、バルディーニのU-21代表招集

シーズン終了まであと数ヶ月となった今、多くの人がマイケル・カヨデをプレミアリーグ屈指のサイドバックの一人と評価している。2004年生まれの彼は、2025年1月にイタリアのフィオレンティーナを離れ、イングランドのブレントフォードへ移籍した。移籍金はレンタルと買い取りを含めて1800万ユーロで、契約期間は2030年6月まで、さらに2031年までの延長オプションが付いている。 そして今、初期の適応期間を経て、彼は右サイドで不動の地位を築いた。その活躍は移籍市場の注目も集め、最近ではユヴェントスとの関連が報じられたほどだ。次期ワールドカップ予選の重要な試合を控え、イタリア代表のガットゥーゾ監督が彼を招集するのではないかと期待する声もあったが、アズーリの指揮官は別の選択をした。



