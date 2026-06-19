ガゼッタ – 衝撃！ロナウジーニョがセリエCのラヴェンナへ移籍、46歳で現役復帰

上位リーグ昇格を目指すラヴェンナは、今シーズンセリエCで昇格目前まで進んだ。 来季は飛躍の年と位置づけ、クラブはサッカー史に名を残すレジェンドの獲得を計画している。その選手とは、2018年に現役を引退し、46歳となった現在もピッチに立ちたいと願う男だ。 元ミランのディニョはすでにチームに合流し、プレシーズンからコーチングスタッフの下でプレーする予定だ。





「新しいユニフォームでも、笑顔は変わらない。イグナツィオやチプリアーニ一家と共に、再びボールを操り、新しい歴史を刻むのが待ちきれない。サッカーは常に私の喜びの源であり、その精神をラヴェンナでも示したい」と、クラブの株主にもなるこのブラジル人選手は語った。





イグナツィオ・チプリアーニは「私は24年間米国で暮らしたが、ラヴェンナを故郷だと感じている。ロナウジーニョの加入はクラブにとって歴史的瞬間だ。彼は私のアイドルであり、ピッチを超えた影響力を持つ」と語った。