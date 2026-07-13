イタリア代表とクラブ・イタリアのテクニカルディレクター（DT）に就任したパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドが、次期代表監督候補にアンドレア・ピルロを挙げている。イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えた。同紙によると、マルディーニは2023年夏にピルロをミラン監督に招へいしたかった。レオナルドも2011-2012シーズン、パリでピルロを選手として獲得したかったという。 47歳のピルロは、ユヴェントス（1シーズンでコッパ・イタリアとイタリア・スーパーカップ制覇）、トルコのカラグムルク、サンプドリアを率いた後、現在はドバイで指導している。 同紙によると、ピルロはイタリア代表テクニカルディレクターのマルディーニとレオナルドの目に、2030年の頂点を目指す代表監督に必要な「イタリアへの深い理解、勇気、アイデア、精神」を備えていると映っている。
Getty Images
翻訳者：
ガゼッタ - 代表チーム、マルディーニとレオナルドはピルロを候補に挙げ、現在は最有力視されている。
Gazzetta.itによると、ここ数日の協議ではピルロが最有力候補に挙げられている。 ただし、ペップ・グアルディオラ招聘の可能性も依然として検討されており、アントニオ・コンテやロベルト・マンチーニの名前も候補に残る。週末までにマルディーニとレオナルドが候補を絞り、FIGC（イタリアサッカー連盟）のジョヴァンニ・マラゴ会長に報告。契約交渉は会長が担当する。
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