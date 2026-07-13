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Grafica CM Pirlo 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ガゼッタ - 代表チーム、マルディーニとレオナルドがピルロを視野に。マラゴ氏：「グアルディオラ？ 非常に重要なアイデアだ」

イタリア
移籍情報
パオロ マルディニ
A. Pirlo

代表チームの新しいテクニカルディレクターは、レオナルドと共に次期監督を検討している。直近ではアンドレア・ピルロの名前が浮上している。

イタリア代表とクラブ・イタリアのテクニカルディレクター（DT）に就任したパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドが次期代表監督候補にアンドレア・ピルロを挙げているイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えた。同紙によると、マルディーニは2023年夏にピルロをミラン監督に招へいしたかった。レオナルドも2011-2012シーズン、パリでピルロを選手として獲得したかったという。 47歳のピルロは、ユヴェントス（1シーズンでコッパ・イタリアとイタリア・スーパーカップ制覇）、トルコのカラグムルク、サンプドリアを率いた後、現在はドバイで指導している。 同紙によると、ピルロはイタリア代表テクニカルディレクターのマルディーニとレオナルドの目に、2030年の頂点を目指す代表監督に必要な「イタリアへの深い理解、勇気、アイデア、精神」を備えていると映っている

  • 最前列のピルロ

    Gazzetta.itによると、ここ数日の協議ではピルロが最優先候補に挙げられている。 一方でペップ・グアルディオラ招へいの可否検討中であり、アントニオ・コンテ、ロベルト・マンチーニの名前も残る。週末までにマルディーニとレオナルドが候補を絞り、FIGC（イタリアサッカー連盟）のジョヴァンニ・マラゴ会長に報告。契約手続きは会長が担当する。

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  • マラゴ、グアルディオラとの契約否定せず

    夕方、「パルティータ・デル・クオーレ」の合間にイタリアサッカー連盟（FIGC）のジョヴァンニ・マラゴ会長が代表新監督について語った。「マルディーニに続きレオナルドも選んだ。監督も早急に決めるが、焦って失敗はしない。 マルディーニ、レオナルドとも連携し、2日以内に詳細を詰める。契約には希望と現実がある。明日からは候補を本格的に絞る。 グアルディオラ？ペップが有力候補であることは否定できないが、適任かどうか、相性が合うかどうかを確かめる必要がある……」

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