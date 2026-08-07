では、なぜガスペリーニは土壇場になって、これほど突然考えを変えたのだろうか。 『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、公式には欠席の理由は新たに入った予定、つまりフリードキン一家やローマの移籍市場を担当する面々との深夜のミーティングだという。ただし同紙は「昨日、一部では今後の移籍話があり、それが計画を複雑にする可能性もあるとの見方も出ていた」と付け加えている。さらに同紙は、「ローマの監督は、1年以上前から求め続けている、左利きで右サイドを主戦場とする“あの”攻撃的MFの加入をここ数日ずっと切望しているのも事実で、その件を巡る最近の交渉の進展が、彼をいくぶんいら立たせた可能性がある。少なくとも落ち着かなくさせたようだ。スポーツディレクターのダミーコと強い意見のぶつかり合いもあったようだ。ただ、2人はアタランタ時代から築いてきた関係があるだけに、彼が依然として信頼する人物であることに変わりはない」という。