ガゼッタ・デロ・スポルトが、木曜夜にジャン・ピエロ・ガスペリーニの『Sky』のインタビューが実現しなかった舞台裏を伝えている。インタビュー開始の2時間ほど前まですべて予定通りに進んでいたが、その後ガスペリーニは考えを変え、出演を見送ることを選択。放送局には謝罪したという。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ガゼッタ：ローマの舞台裏、ガスペリーニが苛立ち SDダミーコと激しい意見交換
荒い息遣い
では、なぜガスペリーニは土壇場になって、これほど突然考えを変えたのだろうか。 『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、公式には欠席の理由は新たに入った予定、つまりフリードキン一家やローマの移籍市場を担当する面々との深夜のミーティングだという。ただし同紙は「昨日、一部では今後の移籍話があり、それが計画を複雑にする可能性もあるとの見方も出ていた」と付け加えている。さらに同紙は、「ローマの監督は、1年以上前から求め続けている、左利きで右サイドを主戦場とする“あの”攻撃的MFの加入をここ数日ずっと切望しているのも事実で、その件を巡る最近の交渉の進展が、彼をいくぶんいら立たせた可能性がある。少なくとも落ち着かなくさせたようだ。スポーツディレクターのダミーコと強い意見のぶつかり合いもあったようだ。ただ、2人はアタランタ時代から築いてきた関係があるだけに、彼が依然として信頼する人物であることに変わりはない」という。
ダミーコの番だ
今度こそ、ダミーコの役目はガスペリーニの要望に応え、ついに彼を満足させる選手を連れてくることだ。左のトップ下を巡る長い騒動は、昨夏のサンチョを巡る長期化した“テレノベラ”から始まり、今なお続いている。
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