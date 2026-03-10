ユヴェントスは、来季に向けた移籍市場の機会をすでに計画・検討し始めている。
ユヴェントスの経営陣は、国際的な経験豊富な選手たちでチームを強化したいと考えており、契約満了を迎え、所属クラブとの契約更新を見送った選手たちの中からチャンスを掴もうとしている。
ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙が報じているところによると、ユヴェントスの移籍市場リストには、ベルナルド・シルバとレオン・ゴレツカという2人のトップクラスの選手が名を連ねている。両選手とも、それぞれのクラブから自由になる見通しだ。
ユヴェントスのミッドフィールドにとって最も魅力的な名前は、現在マンチェスター・シティに所属するポルトガル人選手、ベルナルド・シルバだ。彼はユヴェントスのミッドフィールドに個性、経験、リーダーシップ、そして質をもたらすだろう。
このポルトガル人選手は、来シーズンから新たな挑戦を始める意向のようで、ユヴェントスは夏の移籍市場を見据え、この状況の展開を注視している。
明らかに、激しい競争に直面することになるだろう。ロゼア紙によると、関心を持っているチームには、ガラタサライ、インテル・マイアミ、ベンフィカなどが含まれている。
経済的な側面も軽視できない。現状では、ベルナルド・シルバはシーズンあたり700万から800万ユーロの純収入を得ている。代理人のジョルジェ・メンデス氏は、最善の解決策を見つけるため、すでに動き出している。
ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙によると、もう一人注目されているのは、バイエルン・ミュンヘンのドイツ人MF、レオン・ゴレツカだ。同選手が自身のクラブとともに、バイエルンとの契約を更新せず、海外での新たな挑戦にも意欲的であることをすでに発表していることは周知の事実である。
ユヴェントスにとって、彼はミッドフィールドの重要な解決策となるだろう。フィジカル、テクニック、経験をルチアーノ・スパレッティ監督に捧げる存在となる。
ドイツ人選手にも競争は絶えない。イタリアでは、最初に情報を入手したのはミランで、続いてナポリ、インテル、ユヴェントスが続いた（イタリアのクラブは選手の代理人やエージェントと接触したが、手数料の問題で距離が生まれている）。
彼の現在の年俸は、600万から700万ユーロ（税抜き）で、アーセナルやその他のプレミアリーグのクラブなど、複数のヨーロッパのクラブが負担可能であり、これらのクラブは彼を注目リストに載せており、夏の獲得競争で優位に立っている。
したがって、このようなクラスの選手を獲得するためには、次回のチャンピオンズリーグ出場権を獲得することが極めて重要となる。