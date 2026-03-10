ユヴェントスは、来季に向けた移籍市場の機会をすでに計画・検討し始めている。

ユヴェントスの経営陣は、国際的な経験豊富な選手たちでチームを強化したいと考えており、契約満了を迎え、所属クラブとの契約更新を見送った選手たちの中からチャンスを掴もうとしている。

ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙が報じているところによると、ユヴェントスの移籍市場リストには、ベルナルド・シルバとレオン・ゴレツカという2人のトップクラスの選手が名を連ねている。両選手とも、それぞれのクラブから自由になる見通しだ。