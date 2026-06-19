ローマとディバラの交渉は、ローマが年俸250万ユーロを提示、ディバラ側が年俸300万ユーロ＋ボーナスを要求し、停滞している。ディバラは契約延長を待ち、ローマ残留を希望。ジャン・ピエロ監督も残留を望む。 2015～2022年にユヴェントスで293試合115得点を挙げ、5度のスクデット、4度のコッパ・イタリア、3度のイタリア・スーパーカップを経験した1993年生まれのアルゼンチン人選手に対し、この関心がどのような影響を与えるか注目される。 ユヴェントスは、ベルナルド・シルバの獲得が困難となり、ブラヒム・ディアスでも交渉が難航したため、攻撃的MFの補強を急ぐ。















