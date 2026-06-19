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CM grafica Dybala 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ガゼッタ - ユヴェントス、ディバラと接触か！

ユヴェントス
移籍情報
ローマ
パウロ・ディバラ
セリエ A

ユヴェントスは、ローマと契約延長交渉中のアルゼンチン人選手の代理人と接触した。

6月30日に契約が切れるローマのアルゼンチン人FWディバラの去就を巡り、新展開が報じられたユベントスが交渉に介入したという。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のポッドキャスト『イル・ブリッツ』によると、ディバラはローマを希望しつつも他クラブも検討しており、その1つがユヴェントスだ。ユヴェントスは代理人のカルロス・ノヴェルに接触し、条件を把握しているという。


  • ローマとディバラの交渉は、ローマが年俸250万ユーロを提示、ディバラ側が年俸300万ユーロ＋ボーナスを要求し、停滞している。ディバラは契約延長を待ち、ローマ残留を希望。ジャン・ピエロ監督も残留を望む。 2015～2022年にユヴェントスで293試合115得点を挙げ、5度のスクデット、4度のコッパ・イタリア、3度のイタリア・スーパーカップを経験した1993年生まれのアルゼンチン人選手に対しこの関心がどのような影響を与えるか注目されるユヴェントスは、ベルナルド・シルバの獲得が困難となり、ブラヒム・ディアスでも交渉が難航したため、攻撃的MFの補強を急ぐ





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