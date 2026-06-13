ガゼッタ - ユヴェントス、エルカンがカルネヴァリに託した計画：1億ユーロの売却益を上げる

ユベントスでは、移籍市場で注目されるブレマー4000万ユーロ（残存価値2100万ユーロ）、カルル3500万ユーロ（1000万ユーロ）、カンビアソ3200万ユーロ（600万ユーロ）、ガッティ1800万ユーロ（400万ユーロ）、ミレッティ1600万ユーロ（0ユーロ）が挙げられる。 同紙はこれらを「良好、あるいは極めて高い」売却益を見込める理想的な選手と評価する。





カルネヴァリは、スクデット争いができる戦力を維持しつつ、財政の均衡を取り戻す必要がある。彼はサッスオーロで成功したモデルを、より大きな組織に適用しなければならない。







