ユヴェントス新CEO兼DGのジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、就任早々、クラブがすでに策定した事業計画を踏まえる必要がある。この計画はUEFAとの和解合意（settlement agreement）に沿い、2028年の収支均衡を目指すものだ。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、2026-27シーズン（2027年6月まで）には、過去数シーズンの平均6000万ユーロを上回る移籍益が必要だ。 その額は約1億ユーロに達する見込みで、チャンピオンズリーグ収入減の一部を補う。売却不可のイルディズを除き、帳簿価値が市場価値を下回る選手はネクスト・ジェネレーションを含め約10名いる。
Getty Images
翻訳者：
ガゼッタ - ユヴェントス、エルカンがカルネヴァリに託した計画：1億ユーロの売却益を上げる
ユベントスでは、移籍市場で注目されるブレマー4000万ユーロ（残存価値2100万ユーロ）、カルル3500万ユーロ（1000万ユーロ）、カンビアソ3200万ユーロ（600万ユーロ）、ガッティ1800万ユーロ（400万ユーロ）、ミレッティ1600万ユーロ（0ユーロ）が挙げられる。 同紙はこれらを「良好、あるいは極めて高い」売却益を見込める理想的な選手と評価する。
カルネヴァリは、スクデット争いができる戦力を維持しつつ、財政の均衡を取り戻す必要がある。彼はサッスオーロで成功したモデルを、より大きな組織に適用しなければならない。