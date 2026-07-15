ミランは移籍市場の第2段階へ。ゴンサロ・ラモスとギラを獲得した後は、資金確保が目標だ。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、首脳陣は選手放出で最大1億5000万ユーロの調達を狙う。財政の均衡を取り戻し、新体制に向けて戦力を絞るためだ。
Calciomercato
翻訳者：
ガゼッタ - ミラン、1億5000万のミッション：レオーが移籍市場資金調達に向けた放出計画を主導
レオー
最も注目されているのはラファエル・レアオだ。契約解除条項は1億7500万ユーロと市場相場を大幅に上回るが、クラブは彼の価値を約6000万ユーロと見積もる。しかし現時点では具体的なオファーはなく、プレミアリーグからの打診も交渉には至っていない。また、サウジアラビアやトルコへの移籍は選手にとって好ましくない選択肢のままである。
ヒメネス
退団が予想される選手にサンティアゴ・ヒメネスもいる。ミランは1年半前にフェイエノールトから獲得した同選手を、足首負傷にもかかわらず2100万ユーロ以上で売却したい考えだ。新FWの加入で出場機会が減ったため、周辺関係者は新移籍先を探している。
余剰人員
残りの資金は放出選手で補う見込み。ユスフ・フォファナは約2000万で市場に出され、ルーベン・ロフタス＝チークとウォーレン・ボンドの売却で計1500万の収入を見込む。 さらに守備陣では、アストン・ヴィラが関心を示すペルヴィス・エストピニャンとフィカヨ・トモリの売却で3000万ユーロ（各約1500万ユーロ）の収入を見込む。
これらの取引が予定通り進めば、ミランは総額約1億5000万ユーロを調達し、チーム補強と新プロジェクトに再投資する見込みだ。
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