残りの資金は放出選手で補う見込み。ユスフ・フォファナは約2000万で市場に出され、ルーベン・ロフタス＝チークとウォーレン・ボンドの売却で計1500万の収入を見込む。 さらに守備陣では、アストン・ヴィラが関心を示すペルヴィス・エストピニャンとフィカヨ・トモリの売却で3000万ユーロ（各約1500万ユーロ）の収入を見込む。





これらの取引が予定通り進めば、ミランは総額約1億5000万ユーロを調達し、チーム補強と新プロジェクトに再投資する見込みだ。







