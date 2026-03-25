自身の公式Instagramアカウントのストーリーに投稿された1枚の写真。そこには飛行機、青空、そしてくっきりと浮かぶ雲が写っている。主役は？ラファエル・レアオだ。ほんの少し前、ミランの背番号10はヒントを明かした。状況から推測するに、彼はここ数時間、移動中であったため、ミラノやロッソネロの本拠地から離れていたようだ。

しかし、なぜだろうか？その説明は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の記者たちから直接届いている。