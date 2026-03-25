自身の公式Instagramアカウントのストーリーに投稿された1枚の写真。そこには飛行機、青空、そしてくっきりと浮かぶ雲が写っている。主役は？ラファエル・レアオだ。ほんの少し前、ミランの背番号10はヒントを明かした。状況から推測するに、彼はここ数時間、移動中であったため、ミラノやロッソネロの本拠地から離れていたようだ。
しかし、なぜだろうか？その説明は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の記者たちから直接届いている。
自身の公式Instagramアカウントのストーリーに投稿された1枚の写真。そこには飛行機、青空、そしてくっきりと浮かぶ雲が写っている。主役は？ラファエル・レアオだ。ほんの少し前、ミランの背番号10はヒントを明かした。状況から推測するに、彼はここ数時間、移動中であったため、ミラノやロッソネロの本拠地から離れていたようだ。
しかし、なぜだろうか？その説明は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の記者たちから直接届いている。
実際、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じているように、これは明らかに休暇ではなかった――ミランから休暇を許可されていなかったからだ。しかし、この渡航の理由は彼の体調にある。 彼は12月から悩まされている恥骨の炎症を治療するために海外へ赴いた。この怪我のため、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるミランが3-2で勝利したセリエAのトリノ戦を欠場していた。
レアオは、イースター月曜日のナポリ戦に向けて万全のコンディションで復帰できるよう、専門医の診察を受けた。
しかし、これで十分だろうか？ナポリ戦に臨めるだろうか？
まだ断言するには時期尚早だが、すべては1週間後にミラネッロに代表選手たちが戻り、ミランがアントニオ・コンテ率いるチームとの直接対決に向けて本格的に準備を開始する際に決まるだろう。
いずれにせよ、筋肉の問題にこれ以上悩まされたくないレアオにとっては、休息とトレーニングを交互に行う2週間となる見込みだ。『ラ・ロッセーラ』紙によると、来週、このロッソネロの背番号10はミラネッロでトレーニングを行い、アッレグリ監督やスタッフと話し合い、この重要かつデリケートなリーグ戦を前に自身のコンディションを把握する予定だ。