『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が指摘するように、ミランの移籍市場はほとんど動いていない。これまで加入したのはミラン・フトゥーロのグアルニエールと、トップチームに復帰したカマルダだけだ。来季のチャンピオンズリーグ出場による収入が見込めず、ミランは収支を合わせるため数名を売却する必要がある。





クラブ内は指針がなく、待機と不確実性が漂う。ガゼッタによると、トップポスト候補のヨヴァン・キロフスキ氏でさえ、W杯解説中のイブラヒモビッチと連絡を取れないという。





この権力の空白は対外関係にも表れている。FIGC（イタリアサッカー連盟）の新会長選挙に誰が出席するかは未定で、『ラ・ローゼア』紙によるとスカローニ会長は出席の見込みだが、カルディナーレ氏の出席は確認されていない。 総会前に開かれるクラブ間の非公式夕食会にも、ミランのトップは誰も出席しない見込みで、セリエAの他強豪クラブは参加を表明している。