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Simone Gervasio

翻訳者：

ガゼッタ - ミランは沈黙。キロフスキーはイブラヒモビッチとの協議に苦慮、クラブ間の夕食会には誰も出席せず。その裏事情。

ACミラン
セリエ A

ロッソネラで今何が起こっているのか。

ミランは依然として混乱している。夏の移籍市場が開幕し、合宿まで20日を切ったが、経営体制はまだ整っていない。アモリム新監督が就任したものの、テクニカルディレクターとスポーツディレクターは未決定だ


この混乱は、まだ始まっていない移籍市場にも影響。有望な人材候補をめぐる迷走や、レッドバードのシニアアドバイザーであるズラタン・イブラヒモビッチとの複雑な交渉も報じられている。

  • 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が指摘するように、ミランの移籍市場はほとんど動いていない。これまで加入したのはミラン・フトゥーログアルニエールと、トップチームに復帰したカマルダだけだ。来季のチャンピオンズリーグ出場による収入が見込めず、ミランは収支を合わせるため数名を売却する必要がある。


    クラブ内は指針がなく待機不確実性が漂う。ガゼッタによると、トップポスト候補のヨヴァン・キロフスキ氏でさえ、W杯解説中のイブラヒモビッチと連絡を取れないという。


    この権力の空白は対外関係にも表れている。FIGC（イタリアサッカー連盟）の新会長選挙に誰が出席するかは未定で、ラ・ローゼア』紙によるとスカローニ会長は出席の見込みだが、カルディナーレ氏の出席は確認されていない。 総会前に開かれるクラブ間の非公式夕食会にもミランのトップは誰も出席しない見込みで、セリエAの他強豪クラブは参加を表明している。

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