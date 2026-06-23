ルカ・モドリッチはミラン移籍をまだ断っていない。イタリア『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、現役引退前に再びミランでプレーする可能性が残っていると報じた。 現在38歳のMFは、クロアチア代表として自身最後のW杯に集中している。初戦イングランド戦では大敗したが、パナマ戦とガーナ戦で巻き返しを狙う。
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ガゼッタ・デッロ・スポルト - ミラン、モドリッチの去就は未決定。アモリムは残留を説得できるか。
決定を待つ
モドリッチはケインらに苦戦したが、早く巻き返し、チームをベスト16へ導き、クロアチア代表としての長いキャリアを良い思い出で締めくくりたい。 シーズン終盤の失望やアッレグリ、タレの退任にもかかわらず、依然としてミラン残留の可能性はある。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、モドリッチは古巣ディナモ・ザグレブへの復帰や、現役引退後にレアル・マドリードでフロント職に就く可能性もあるが、まだ結論は出していない。
アモリムのアイデア
モドリッチはミラノの生活や家族との関係に満足しており、それが去就判断の決め手になる可能性がある。 『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ミランで再びチャンピオンズリーグの主役になれない失望は、新監督ルーベン・アモリムとの数週間以内の面談と来季もチームの中核としてプレーできる展望で和らぐ可能性がある。9月9日に41歳となり、ヨーロッパリーグを含め週2試合の負担は大きい。そのため、起用はより慎重に調整される見込みだ。
ミランでのモドリッチの1年
ルカ・モドリッチは昨夏ミランに加入し、来年6月30日に満了する契約を結んだ。契約にはクラブとの合意でさらに1シーズン延長できるオプションがある。現在の年俸は手取り350万ユーロ。昨シーズンのセリエAでは37試合に出場し、2ゴール3アシストを記録した。