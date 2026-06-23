ガゼッタ・デッロ・スポルト - ミラン、モドリッチの去就は未決定。アモリムは残留を説得できるか。

モドリッチはミラノの生活や家族との関係に満足しており、それが去就判断の決め手になる可能性がある。 『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ミランで再びチャンピオンズリーグの主役になれない失望は、新監督ルーベン・アモリムとの数週間以内の面談と来季もチームの中核としてプレーできる展望で和らぐ可能性がある。9月9日に41歳となり、ヨーロッパリーグを含め週2試合の負担は大きい。そのため、起用はより慎重に調整される見込みだ。