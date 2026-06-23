ルカ・モドリッチはミラン移籍をまだ断っていない。イタリア『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、現役引退前に再びミランでプレーする可能性が残っていると報じた。 現在38歳のMFは、クロアチア代表として自身最後のW杯に集中している。初戦イングランド戦では大敗したが、パナマ戦とガーナ戦で巻き返しを狙う。
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ガゼッタ・デッロ・スポルト - ミラン、モドリッチの去就は未決定。アモリムが残留を説得する方法。
決定を待つ
モドリッチはケインらに苦戦したが、早く巻き返し、チームをベスト16へ導き、代表キャリアを良い思い出で締めくくりたい。 シーズン終盤の失望やアッレグリ、タレの退任にもかかわらず、依然としてミラン残留の可能性はある。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、モドリッチは古巣ディナモ・ザグレブへの復帰や、現役引退後にレアル・マドリードのフロント入りする可能性もあるが、まだ結論は出していない。
アモリムのアイデア
モドリッチはミラノの生活と家族との関係に満足しており、それが今後の去就判断の決め手になる可能性がある。 『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ミランで再びチャンピオンズリーグの舞台に立てない失望は、新監督ルーベン・アモリムとの数週間以内の面談と来季もチームの中心としてプレーする展望で和らぐ可能性がある。9月9日に41歳となり、ヨーロッパリーグを含め週2試合の負担は大きい。そのため、起用はより慎重に調整される見込みだ。
ミランでのモドリッチの1年
ルカ・モドリッチは昨夏ミランに加入し、来年6月30日に満了する契約に署名した。契約にはクラブとの合意でさらに1シーズン延長できるオプションが付いている。現在の年俸は手取り350万ユーロ。昨シーズンのセリエAでは37試合に出場し、2ゴール3アシストを記録した。