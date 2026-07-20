ガゼッタ・デッロ・スポルト - ミランがカレツァスを獲得決定、ゲンクが移籍金を提示

ミランは攻撃的MF獲得へ多額の投資を予定し、現状に満足しない。ゲンクは交渉に前向きだが、カレツァス獲得には多くの障害がある。 「彼はヨーロッパのビッグクラブが注目する選手だ」と、ベルギーの同クラブのフットボール部門責任者であるディミトリ・デ・コンデ氏は『Het Laatste Nieuws』紙のインタビューで語った。「彼の価値は我々がよく理解している。 どの選手にも価格があり、今回の移籍市場で明らかになるだろう」。現時点では具体的な交渉はないが、今後数日以内に直接接触する可能性は残っている。特にレアオの放出が決定すれば、その資金で新戦力を補うのがミランの計画だ。しかし、カレツァスは他クラブも注目しており、時間は限られている。



