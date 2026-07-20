言葉から行動へ。パリ・サンジェルマンからゴンサロ・ラモス、ラツィオからマリオ・ギラを獲得したカルディナーレ会長は、アモリム監督に攻撃の補強を約束。狙いは、トップ下でアシストとゴール、創造性を生み出す選手だ。 本日付『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、最優先候補はゲンクに所属する18歳ギリシャ人MFコンスタンティノス・カレツァス。同選手は2029年まで長期契約を結んでいる。 その名は以前からリストにあったが、ここ数日、ミランは欧州のビッグクラブも注目する左利きの攻撃的MFの獲得を本格的に検討し始めたという。
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ガゼッタ・デッロ・スポルト - ミランがカレツァスを獲得決定、ゲンクが移籍金を提示
ドルトムントの提案は却下された。
アモリムは左利きの選手を探しており、ミランにはトリンカオを推薦した（彼はサウジアラビアのアル・アルヒの高額オファーを選んだ）。カレツァスはポルトガル人選手より若く年俸も低く、将来的に転売可能な選手だ。彼はレッドバードの投資方針に合う。 ただし移籍金は高額で、ゲンクは値引きなしで4000万ユーロを要求。3000万ユーロのオファーを拒否されたボルシア・ドルトムントなど、競争は激しい。
ミランはレアオの退団を待っているのか？
ミランは攻撃的MF獲得へ多額の投資を予定し、現状に満足しない。ゲンクは交渉に前向きだが、カレツァス獲得には多くの障害がある。 「彼はヨーロッパのビッグクラブが注目する選手だ」と、ベルギーの同クラブのフットボール部門責任者であるディミトリ・デ・コンデ氏は『Het Laatste Nieuws』紙のインタビューで語った。「彼の価値は我々がよく理解している。 どの選手にも価格があり、今回の移籍市場で明らかになるだろう」。現時点では具体的な交渉はないが、今後数日以内に直接接触する可能性は残っている。特にレアオの放出が決定すれば、その資金で新戦力を補うのがミランの計画だ。しかし、カレツァスは他クラブも注目しており、時間は限られている。
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