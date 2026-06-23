新連盟会長は急いでおり、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、すでに少なくとも2人目の人物、すなわち「イタリア360°プロジェクト」の責任者を特定したとのことだ。この人物は、専門知識に加え、代表チームの監督候補を連盟評議会に提案する責任も担うことになる。 マラゴ会長は、コヴェルチャーノの拠点責任者にパオロ・マルディーニを指名し、3度のW杯出場逃しと2024年欧州選手権での低迷からチーム再建を担う監督選びを任せた。 同紙は、代表に情熱を取り戻せる有力かつ有名な監督として、現時点ではロベルト・マンチーニの復帰よりアントニオ・コンテが注目されていると伝えている。