対立候補ジャンカルロ・アベテ氏を破り、68％超の得票率で当選したジョヴァンニ・マラゴ氏率いるFIGCは、断固とした方針で船出を切った。 W杯予選敗退でジェンナーロ・ガットゥーゾが4月3日に辞任し、代表チームは監督不在が続く。ジジ・ブッフォンのテクニカルディレクター辞任も重なり、代表再建が最優先課題だ。
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ガゼッタ・デッロ・スポルト - マラゴ会長は代表再生へマルディーニを選出。コンテ監督がマンチーニ監督を抜き、代表監督の座で再び優位に立った。
マルディーニとコンテ
新連盟会長は急いでおり、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、すでに少なくとも2人目の人物、すなわち「イタリア360°プロジェクト」の責任者を特定したとのことだ。この人物は、専門知識に加え、代表チームの監督候補を連盟評議会に提案する責任も担うことになる。 マラゴ会長は、コヴェルチャーノの拠点責任者にパオロ・マルディーニを指名し、3度のW杯出場逃しと2024年欧州選手権での低迷からチーム再建を担う監督選びを任せた。 同紙は、代表に情熱を取り戻せる有力かつ有名な監督として、現時点ではロベルト・マンチーニの復帰よりアントニオ・コンテが注目されていると伝えている。
デ・ラウレンティスのアシスト
ミラノの新聞によると、ナポリ元監督はセリエAの多数クラブから支持されており、特にアウレリオ・デ・ラウレンティス前会長が後押ししている。 コンテは2014～2016年の成功経験を持つが、年俸はマンチーニより高く、前回同様スポンサーの支援が不可欠だ。 カタールリーグ制覇後にアル・サッドを退任した彼は、2023年8月の電撃辞任で生じた溝を埋める覚悟を示し、連盟の報酬基準も受け入れる方針だ。