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Grafica CM Maldini Nazionale 16.9Calciomercato/Getty Images

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ガゼッタ・デッロ・スポルト - マラゴ会長は代表再生へマルディーニを選出。コンテ監督がマンチーニ監督を抜き、代表監督の座で再び優位に立った。

イタリア
アントニオ・コンテ
ロベルト・マンチーニ
パオロ マルディニ

新連盟会長は急ピッチで動いている。ミランの元エースがテクニカルディレクターに就任する見通しだが、ナポリの元監督については年俸という難関を乗り越える必要がある。

対立候補ジャンカルロ・アベテ氏を破り、68％超の得票率で当選したジョヴァンニ・マラゴ氏率いるFIGCは、断固とした方針で船出を切った。 W杯予選敗退でジェンナーロ・ガットゥーゾが4月3日に辞任し、代表チームは監督不在が続く。ジジ・ブッフォンのテクニカルディレクター辞任も重なり、代表再建が最優先課題だ

  • マルディーニとコンテ

    新連盟会長は急いでおり『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によるとすでに少なくとも2人目の人物、すなわち「イタリア360°プロジェクト」の責任者を特定したとのことだ。この人物は、専門知識に加え、代表チームの監督候補を連盟評議会に提案する責任も担うことになる。 マラゴ会長はコヴェルチャーノの拠点責任者にパオロ・マルディーニを指名し、3度のW杯出場逃しと2024年欧州選手権での低迷からチーム再建を担う監督選びを任せた。 同紙は、代表に情熱を取り戻せる有力かつ有名な監督として、現時点ではロベルト・マンチーニの復帰よりアントニオ・コンテが注目されていると伝えている。

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  • デ・ラウレンティスのアシスト

    ミラノの新聞によると、ナポリ元監督はセリエAの多数クラブから支持されており、特にアウレリオ・デ・ラウレンティス前会長が後押ししている。 コンテは2014～2016年の成功経験を持つが、年俸はマンチーニより高く、前回同様スポンサーの支援が不可欠だ。 カタールリーグ制覇後にアル・サッドを退任した彼は、2023年8月の電撃辞任で生じた溝を埋める覚悟を示し、連盟の報酬基準も受け入れる方針だ。