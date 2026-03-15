インテル内部で不穏な空気が漂っていると、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じている。同紙によると、アタランタ戦でのマンガニエッロ主審の判定に激怒し、報道陣へのコメントを控えているネラッズーリは、クラブ側が「バストーニ事件」に起因すると見なす敵対的な雰囲気に不満を抱いているという。 ユヴェントス戦において、このディフェンダーはカルルとの接触を装い、フランス人選手を退場させた。この試合はその後、チヴー率いるチームが勝利を収めた。この一件はメディアで大きく取り上げられ、選手自身も謝罪に追い込まれたが、ピネティーナでは、サン・シーロで起きた出来事の影響が、今もラウタロ・マルティネスら選手たちの状況に影を落としていると考えている。
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ガゼッタ・デッロ・スポルト – インテル側の疑念：「ユヴェントス戦の後、仕返しをしようとしている」
インテル対アタランタの白熱した後半戦では、実に様々な出来事が起こり、ラ・ロゼッタ紙が数多くの出来事を時系列で整理せざるを得ないほどだった。すべては、スレマナとダムフリーズの接触（インテル側はファウルと主張）に続いてクルストヴィッチが同点ゴールを決めたことから始まった。この瞬間から、ホームチームは激しく抗議し始めた。 最も激昂していたのはバレラで、ゴールが認められた瞬間、「信じられない、認めたぞ」と叫んだ。チブも激怒しており、抗議で既に警告を受けていたが、「ファウルだ、ファウルだ」と叫び続けながら退場処分となった。 抗議は、スカルヴィーニのフラッテージへのファウルによるPKが認められなかったとされた場面や、試合終了の笛が鳴った際にインテルがマンガニエロを取り囲んだ際にも、さらに激しさを増した。 『ガゼッタ』が報じた数多くの発言の中には、「俺たちに仕返ししようとしてるんだ…」というものもあり、これは「イタリア・ダービー」での出来事を明確に指しており、インテル側によれば、その出来事が数週間後の事態に依然として影響を与えているという。
試合後、ネラッズーリの首脳陣は審判団と面会し、特にフラッテージへのPK判定をめぐる抗議について、その正当性を認められた。それにもかかわらず、またメアッツァの地下室で長い時間を過ごしたにもかかわらず、チヴー率いるチームは報道陣への沈黙を貫くことを決め、所属選手全員にコメントを控えるよう指示した。
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