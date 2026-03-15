ガゼッタ・デッロ・スポルト – インテル側の疑念：「ユヴェントス戦の後、仕返しをしようとしている」

インテル対アタランタの白熱した後半戦では、実に様々な出来事が起こり、ラ・ロゼッタ紙が数多くの出来事を時系列で整理せざるを得ないほどだった。すべては、スレマナとダムフリーズの接触（インテル側はファウルと主張）に続いてクルストヴィッチが同点ゴールを決めたことから始まった。この瞬間から、ホームチームは激しく抗議し始めた。 最も激昂していたのはバレラで、ゴールが認められた瞬間、「信じられない、認めたぞ」と叫んだ。チブも激怒しており、抗議で既に警告を受けていたが、「ファウルだ、ファウルだ」と叫び続けながら退場処分となった。 抗議は、スカルヴィーニのフラッテージへのファウルによるPKが認められなかったとされた場面や、試合終了の笛が鳴った際にインテルがマンガニエロを取り囲んだ際にも、さらに激しさを増した。 『ガゼッタ』が報じた数多くの発言の中には、「俺たちに仕返ししようとしてるんだ…」というものもあり、これは「イタリア・ダービー」での出来事を明確に指しており、インテル側によれば、その出来事が数週間後の事態に依然として影響を与えているという。

試合後、ネラッズーリの首脳陣は審判団と面会し、特にフラッテージへのPK判定をめぐる抗議について、その正当性を認められた。それにもかかわらず、またメアッツァの地下室で長い時間を過ごしたにもかかわらず、チヴー率いるチームは報道陣への沈黙を貫くことを決め、所属選手全員にコメントを控えるよう指示した。