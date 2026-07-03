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ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、パリ・サンジェルマンのコロ・ムアニがユヴェントスへ移籍合意目前。10日以内にイタリア入りし、買い取り義務付きのレンタル移籍となる見込み。

ランダル・コロ・ムアニ
移籍情報
ユヴェントス
パリ・サンジェルマン

フランス人FWの移籍交渉は最終段階。今月中旬までにトリノへ到着の見込み。

コロ・ムアニのユヴェントス移籍が間近に迫っている。 長引いた移籍劇は決着へ。伊紙『ガゼッタ』によると、PSGとユヴェントスは2027年夏に買い取り義務付きの有償レンタルで合意間近。移籍金は3000万ユーロ強で、PSGの当初要求4000万ユーロを下回る。

  • 7月13日までに到着予定

    『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると移籍はすでに決定。このフランス人FWは7月13日の合流日までに加入する見込みだ。交渉の決め手は、元ナント、トッテナム所属の彼がユヴェントスを最優先し、イングランドやサウジアラビアのオファーをすべて断った強い意志だった。

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  • ユヴェントスでの決定的な活躍

    現在休暇中のコロ・ムアニはユヴェントスへの復帰を希望している。2025年第1四半期に同クラブで22試合に出場し、10ゴール3アシストを記録してチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。昨年はトッテナムでプレミアリーグとチャンピオンズリーグ計41試合に出場し、5得点を挙げた。

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