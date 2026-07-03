ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、パリ・サンジェルマンのコロ・ムアニがユヴェントスへ移籍合意目前。10日以内にイタリア入りし、買い取り義務付きのレンタル移籍となる見込み。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、移籍はすでに決定。このフランス人FWは7月13日の合流日までに加入する見込みだ。交渉の決め手は、元ナント、トッテナム所属の彼がユヴェントスを最優先し、イングランドやサウジアラビアのオファーをすべて断った強い意志だった。