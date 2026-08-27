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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ガゼッタ：ジョナサン・デイヴィッドはユヴェントスを去るための退職金を求めている

ユヴェントス
移籍情報
ジョナサン・デイヴィッド

ユヴェントスとカナダ人FWの間で、移籍実現に向けた解決策を見いだすための接触が継続している。

ジョナサン・デイヴィッドとユヴェントスは、決別につながる解決策を見つけるために引き続き動いている2000年生まれのカナダ人FWは、すでにルチアーノ・スパレッティの構想外となっている。コンティナッサに残留すれば、ユヴェントスの移籍市場戦略において重い障害となるリスクがある。1年前にリールからフリーで加入したが、付随費用として1250万ユーロがかかり、さらにシーズンあたり手取り600万ユーロの年俸を受け取っているため、デイヴィッドはユヴェントスの給与総額に大きな影響を与えている。実際のところ、彼が残留すれば、スパレッティが求める特徴を備えた別のFWの獲得は難しくなり、場合によっては不可能になる


移籍市場終了まで残り5日となる中、Gazzetta.itによれば、カナダ人FWの立場は明確なままだ。デイヴィッドは、トップクラブへの移籍であり、なおかつユヴェントスからの退職金がある場合にのみ、移籍に応じる構えだ。ただ、少なくとも現時点では、この希望を裏付ける具体的な動きはない。彼の期待を満たせる唯一の可能性はアトレティコ・マドリーかもしれない。同クラブは、バルセロナの関心にますます惹かれているフリアン・アルバレスの後釜になり得るかどうかを見極めるため、デイヴィッドに関する情報収集を行った。


  • 退職金

    有力な移籍先がない中、デイビッドはレンタル移籍の可能性に対して引き続き強硬な姿勢を崩していない。さらに同紙によれば、同選手の関係者は完全移籍についても、退団を促すための多額の退職金を求めることで、話をいっそう複雑にしているという。ユヴェントスにとっては小さくない問題だ。カナダ代表FWには今後4年の契約が残っており、年俸は手取り600万ユーロ。したがって契約解除に至るには、ユヴェントスが相当額を提示する必要がある。ただし、選手側がそうした要求を行うための特定の契約条項があるわけではない。



    • 広告

  • 期限付き移籍

    状況を打開する最もシンプルな方法は、依然としてレンタル移籍だ。そして数週間前と比べると、ダビドも現在はこの方向でのオファーにより耳を傾ける姿勢を見せている。パリFCは、ここまで何度も断られながらも引き続き状況を注視しているが、選手本人の関心を高めるには至っていない。


    したがって、最も魅力的な選択肢として残っているのはアトレティコ・マドリーだ。ダビドの野心とユヴェントスの事情を両立できる可能性がある唯一の行き先でもある。ただし、時間は迫っている。ユヴェントスは確実性を必要としており、なお進行中のさまざまな解決策が、まさに移籍市場の最終盤で交錯するリスクがある。現実的な危険は、土壇場までもつれ込み、残り数時間ですべてのオペレーションを集中させなければならなくなることだ。しかも、動ける余地はますます狭まっている。



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