ジョナサン・デイヴィッドとユヴェントスは、決別につながる解決策を見つけるために引き続き動いている。 2000年生まれのカナダ人FWは、すでにルチアーノ・スパレッティの構想外となっている。コンティナッサに残留すれば、ユヴェントスの移籍市場戦略において重い障害となるリスクがある。1年前にリールからフリーで加入したが、付随費用として1250万ユーロがかかり、さらにシーズンあたり手取り600万ユーロの年俸を受け取っているため、デイヴィッドはユヴェントスの給与総額に大きな影響を与えている。実際のところ、彼が残留すれば、スパレッティが求める特徴を備えた別のFWの獲得は難しくなり、場合によっては不可能になる。





移籍市場終了まで残り5日となる中、Gazzetta.itによれば、カナダ人FWの立場は明確なままだ。デイヴィッドは、トップクラブへの移籍であり、なおかつユヴェントスからの退職金がある場合にのみ、移籍に応じる構えだ。ただ、少なくとも現時点では、この希望を裏付ける具体的な動きはない。彼の期待を満たせる唯一の可能性はアトレティコ・マドリーかもしれない。同クラブは、バルセロナの関心にますます惹かれているフリアン・アルバレスの後釜になり得るかどうかを見極めるため、デイヴィッドに関する情報収集を行った。



