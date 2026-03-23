ガゼッタ - ガスペリーニ、レッチェ戦後のロッカールームは沈黙と緊張に包まれる、その裏側

ガスペリーニ監督のトリゴリアでの初シーズンは、特に移籍市場において、監督が不可欠と考えていた選手たちの獲得が実現しなかったことや、『ガゼッタ』紙が報じる「クラブが（監督の主張によれば）要求された補強を成し遂げられなかったこと」に関連して、監督が度々不満を爆発させる場面が見られた。その対象は、サンチョやファビオ・シルバから、ラスパドーリやジルクゼーに至るまで多岐にわたる。 マレンの加入は間違いなく開幕数週間の雰囲気を和らげたが、ここ1ヶ月のリーグ戦での失速とヨーロッパリーグのラウンド16敗退により、プレッシャーと緊張感が高まっている。





こうして、シーズン終盤のガスペリーニ監督の機嫌に対する関心が高まっている、と『ラ・ロゼア』紙の分析は締めくくられている。ローマは、特にレッチェ戦で勝ち点3を獲得したことで、まだ可能性を残すチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。





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