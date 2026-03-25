ガゼッタ - インテルがマヌ・コネにオファー、ネラッツーラのオファーの詳細

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、インテルは次回の移籍市場において、ピッチ上でより高い強度を生み出すための戦力を補強しようとしている。たとえ、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネ（インテル本拠地）では久しく見られなかったような巨額の資金を投じる必要があったとしてもだ。 同紙によると、現在検討されている候補はコネに絞られており、ネラッズーリは彼獲得に向けて本格的に投資する構えだ。ガゼッタ紙は、昨夏に寸前で決裂したこの移籍を成立させるため、移籍金は4000万ユーロを突破し、5000万ユーロ近くまで達する可能性があると報じている。