インテルは昨夏すでに彼を獲得しようとしたが、結局契約には至らなかった。しかし、内心では2001年生まれのフランス人MFマヌ・コネへの再獲得を諦めたことは一度もなく、彼はローマと2029年まで契約を結んでおり、同クラブは彼の移籍金を5000万ユーロと評価している。
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ガゼッタ - インテルがマヌ・コネにオファー、ネラッツーラのオファーの詳細
インテルというコンセプト
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、インテルは次回の移籍市場において、ピッチ上でより高い強度を生み出すための戦力を補強しようとしている。たとえ、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネ（インテル本拠地）では久しく見られなかったような巨額の資金を投じる必要があったとしてもだ。 同紙によると、現在検討されている候補はコネに絞られており、ネラッズーリは彼獲得に向けて本格的に投資する構えだ。ガゼッタ紙は、昨夏に寸前で決裂したこの移籍を成立させるため、移籍金は4000万ユーロを突破し、5000万ユーロ近くまで達する可能性があると報じている。
方針転換
クリスティアン・チヴゥの考えでは、コネこそが中盤、ひいてはチームそのものの魂を根本から変えるべき選手である。 『ラ・ロッセア』紙は、クラブ内ではこの方針転換について共通認識があるとしている。実際、インテルは2020年以来、4000万ユーロ（正確には4300万ユーロ）を超える投資を行っていない。当時はまだ新型コロナウイルスが中国資本による拡大を阻害しておらず、インテルがアシュラフ・ハキミを獲得した時期のことだ。