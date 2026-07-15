『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、イタリアサッカー連盟（FIGC）は「クラブ・イタリア」を再編し、次期代表監督の選任と並行して進める。ミラノのセリエAリーグ内に拠点を置き、クラブとの対話を強化する。中心となるのはテクニカルディレクターのパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドだ。
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ガゼッタ - イタリア、ピルロの存在感がますます高まる。ブッフォンが復帰する可能性も！
ブッフォンは復帰するのか？
同紙はさらに、ジジ・ブッフォンが連盟の新たなプロジェクトで重要な役職に就く可能性があると報じている。W杯予選敗退で代表団長を辞任したブッフォンだが、ジョヴァンニ・マラゴとマルディーニが率いる新執行部から再登板を打診されているという。 代表団長職は廃止される見込みだが、新設される「クラブ・イタリア」で指導的役職に就く可能性がある。
ピルロ、有力候補
イタリア代表監督候補として、スポーツ紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』はアンドレア・ピルロを最有力と報じている。 新体制は、イタリア代表の歴史に名を刻んだ名選手たちを中心に再建する構想だ。マルディーニ、ピルロ、ブッフォンは、期待外れでFIFAランキング15位に落ちた代表を、組織的・技術的に改革する役割を担う見込みだ。
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