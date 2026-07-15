同紙はさらに、ジジ・ブッフォンが連盟の新たなプロジェクトで重要な役職に就く可能性があると報じている。W杯予選敗退で代表団長を辞任したブッフォンだが、ジョヴァンニ・マラゴとマルディーニが率いる新執行部から再登板を打診されているという。 代表団長職は廃止される見込みだが、新設される「クラブ・イタリア」で指導的役職に就く可能性がある。







