『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、イタリアサッカー連盟（FIGC）は「クラブ・イタリア」を再編し、次期代表監督の選任と並行して進める。ミラノのセリエAリーグ内に拠点を置き、技術ディレクターのパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドが中心となる。
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ガゼッタ - イタリア代表でピルロの影響力がさらに高まっている。ブッフォンの復帰も噂されている。
ブッフォンは復帰するのか？
同紙はさらに、ジジ・ブッフォンが連盟の新たなプロジェクトで重要な役職に就く可能性があると報じている。W杯予選敗退で代表団長を辞任したブッフォンだが、ジョヴァンニ・マラゴとマルディーニが率いる新執行部は再登板を打診しているという。 代表団長職は廃止されるが、新設される「クラブ・イタリア」で指導的役割を担う見込みだ。
ピルロ、有力候補
イタリア代表監督候補として、スポーツ紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』はアンドレア・ピルロを最有力と報じている。 新体制は、イタリア代表の歴史に名を刻んだ名選手たちを中心に再建される。マルディーニ、ピルロ、ブッフォンは、期待外れでFIFAランキング15位まで落ちた代表を、組織的・技術的に改革する。
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