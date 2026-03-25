ラファエル・レアオは、体調が万全ではなかったため、ミランがトリノに3-2で勝利したリーグ戦最終節を欠場した。 しかし、その招集外れについて、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた裏話がある。招集外れとなったのは、試合前日にマッシミリアーノ・アッレグリ監督との話し合いがあった後のことだった。監督は彼に「もっとチームを助けてほしい」と求めたが、返ってきたのは「無理だ」という言葉だった。そこで監督はレアオを招集しないことを決め、レアオは状況に戸惑ったという。
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ガゼッタ – アッレグリの要請とレアオの予想外の返答：「無理だ」。トリノ戦に招集されなかった理由：その裏事情
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鼠径部の痛みに悩まされているポルトガル人選手は、かつてのようなスピードで走ることに苦労しており、それが今シーズンのパフォーマンスに影響を与えている。一方で、監督は背番号10の選手に対し、守備面でのさらなる貢献を求めている。レオーはアッレグリ監督の戦術において、これまでと同様に極めて重要な存在であり続けている。ここ数ヶ月の起用状況を見ても、1999年生まれの彼は内転筋の負傷を抱えながらも、頻繁にピッチに立たされていることからも、そのことがうかがえる。
ナポリへ向けて
監督は、ナポリ戦を皮切りにする終盤戦に向けて、彼を万全な状態で起用したいと考えている。もし体調が回復すれば、クリストファー・ンクンクよりもクリスチャン・プリシッチと並んで先発起用する方針だ。 現在、このポルトガル人選手は治療を受け、軽い運動や調整されたトレーニング負荷、そして筋肉の状態を監視するための医学的検査を行っている。右内転筋の鼠径部痛は、たとえそれがロベルト・マルティネス代表監督からの招集を断ることを意味するとしても、特に元スポルティング所属の彼のプレースタイルを考慮すれば、大きな忍耐をもって対処しなければならない。
未来
現時点では、ミランにおけるレアオの将来は極めて不透明だ。契約更新の交渉が突然停滞しているように見えるためである。交渉は行き詰まっており、クラブは今後の対応を検討している。この状況は様々な展開を招き、このFWの将来は依然として不透明なままである。決裂というわけではないが、力関係を変えるような一時的な停滞が生じている。したがって、クラブはあらゆる可能性を慎重に検討しなければならない。 特に状況が打開されない場合、移籍市場における様々なシナリオも浮上してくる可能性がある。