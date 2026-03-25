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CM grafica Milan Allegri Leao 2 1Getty Images

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ガゼッタ – アッレグリの要請とレアオの予想外の返答：「無理だ」。トリノ戦に招集されなかった理由：その裏事情

ACミラン

このポルトガル人選手は、体調が万全ではなかったため、リーグ戦の最終節を欠場した。しかし、そこには裏事情がある。

ラファエル・レアオは体調万全ではなかったため、ミランがトリノに3-2で勝利したリーグ戦最終節を欠場した。 しかし、その招集外れについて、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた裏話がある招集外れとなったのは、試合前日にマッシミリアーノ・アッレグリ監督との話し合いがあった後のことだった。監督は彼にもっとチームを助けてほしいと求めたが返ってきたのは「無理だ」という言葉だった。そこで監督はレアオを招集しないことを決め、レアオは状況に戸惑ったという




  • ご依頼

    鼠径部の痛みに悩まされているポルトガル人選手は、かつてのようなスピードで走ることに苦労しており、それが今シーズンのパフォーマンスに影響を与えている一方で、監督は背番号10の選手に対し、守備面でのさらなる貢献を求めている。レオーはアッレグリ監督の戦術において、これまでと同様に極めて重要な存在であり続けているここ数ヶ月の起用状況を見ても、1999年生まれの彼は内転筋の負傷を抱えながらも、頻繁にピッチに立たされていることからも、そのことがうかがえる

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  • ナポリへ向けて

    監督は、ナポリ戦を皮切りにする終盤戦に向けて、彼を万全な状態で起用したいと考えている。もし体調が回復すれば、クリストファー・ンクンクよりもクリスチャン・プリシッチと並んで先発起用する方針だ。 現在、このポルトガル人選手は治療を受け、軽い運動や調整されたトレーニング負荷、そして筋肉の状態を監視するための医学的検査を行っている。右内転筋の鼠径部痛は、たとえそれがロベルト・マルティネス代表監督からの招集を断ることを意味するとしても、特に元スポルティング所属の彼のプレースタイルを考慮すれば、大きな忍耐をもって対処しなければならない。

  • 未来

    現時点では、ミランにおけるレアオの将来は極めて不透明だ。契約更新の交渉が突然停滞しているように見えるためである。交渉は行き詰まっており、クラブは今後の対応を検討している。この状況は様々な展開を招き、このFWの将来は依然として不透明なままである。決裂というわけではないが、力関係を変えるような一時的な停滞が生じているしたがって、クラブはあらゆる可能性を慎重に検討しなければならない。 特に状況が打開されない場合、移籍市場における様々なシナリオも浮上してくる可能性がある。


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