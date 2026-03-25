ガゼッタ – アッレグリの要請とレアオの予想外の返答：「無理だ」。トリノ戦に招集されなかった理由：その裏事情

現時点では、ミランにおけるレアオの将来は極めて不透明だ。契約更新の交渉が突然停滞しているように見えるためである。交渉は行き詰まっており、クラブは今後の対応を検討している。この状況は様々な展開を招き、このFWの将来は依然として不透明なままである。決裂というわけではないが、力関係を変えるような一時的な停滞が生じている。したがって、クラブはあらゆる可能性を慎重に検討しなければならない。 特に状況が打開されない場合、移籍市場における様々なシナリオも浮上してくる可能性がある。



