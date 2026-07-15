マルティネスは代理人を通じて、移籍のためなら駆け引きも辞さない意向を表明。ユヴェントスの初オファー650万ユーロはアストン・ヴィラが拒否し、依然として放出には1200万ユーロを要求している。スポーツディレクターのヴィダガニーが壁となるも、交渉は金銭面で継続中。





一方、ユヴェントスは交渉が決裂した場合の代替として、ググリエルモ・ヴィカリオへの接触を強めている。







