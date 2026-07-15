エミリアーノ・“ディブ”・マルティネスの去就が不透明だ。アストン・ヴィラは、今夜ワールドカップ準決勝でイングランドと戦うアルゼンチン代表GKを移籍市場に出さない意向を再表明した。しかし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、この姿勢はバーミンガムを離れてユヴェントスへ移籍したい同選手には歓迎されていない。
Calciomercato/Getty Images
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ガゼッタによると、ユヴェントスはマルティネスでアストン・ヴィラと決裂。ディブはトリノ移籍を強く希望し、ヴィランズとの交渉に臨む。
マルティネスは代理人を通じて、移籍のためなら駆け引きも辞さない意向を表明。ユヴェントスの初オファー650万ユーロはアストン・ヴィラが拒否し、依然として放出には1200万ユーロを要求している。スポーツディレクターのヴィダガニーが壁となるも、交渉は金銭面で継続中。
一方、ユヴェントスは交渉が決裂した場合の代替として、ググリエルモ・ヴィカリオへの接触を強めている。
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