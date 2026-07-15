Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ガゼッタによると、ユヴェントスはマルティネスでアストン・ヴィラと決裂。ディブはトリノ移籍を強く希望し、ヴィランズとの交渉に臨む。

ユヴェントス
移籍情報
エミリアーノ・マルティネス

アルゼンチン人GKはアストン・ヴィラの姿勢に不満で、対立も辞さない構えだ。

エミリアーノ・“ディブ”・マルティネスの去就が不透明だ。アストン・ヴィラは、今夜ワールドカップ準決勝でイングランドと戦うアルゼンチン代表GKを移籍市場に出さない意向を再表明した。しかし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、この姿勢はバーミンガムを離れてユヴェントスへ移籍したい同選手には歓迎されていない


  • マルティネスは代理人を通じて、移籍のためなら駆け引きも辞さない意向を表明。ユヴェントスの初オファー650万ユーロはアストン・ヴィラが拒否し、依然として放出には1200万ユーロを要求している。スポーツディレクターのヴィダガニーが壁となるも、交渉は金銭面で継続中。


    一方、ユヴェントスは交渉が決裂した場合の代替としてググリエルモ・ヴィカリオへの接触を強めている



    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
バーゼル crest
バーゼル
BAS
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV