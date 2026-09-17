19日土曜日18時からオリンピコで行われる大一番、ローマ対インテルを前に、ローマの指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニがSky Sportのインタビューに長時間応じ、自チームへの期待値を引き上げた。スクデットを語るにはまだ早いのか。そうではあるが、挑戦したいという野心はある。本人いわく、そのチームには「欠点がない」。
ガスペリーニ「自分のローマに大きな欠点を見つけるのは難しい。スクデット？ 20試合は様子を見よう。ただ、上位にとどまりたい」
ハードルを上げる
「自分たちには十分な下地があるという確信がありましたし、昨季の開幕時点と比べても、チームはより有利な状態でスタートできていると思っていました。ともに過ごしてきた時間がより長くなり、お互いをより深く理解していますし、多くのことをすでに吸収できています。ハードルは、達成できるかどうかの目標を掲げることで上がるものではありません。日々成長し、この多様な選手たちのそれぞれの特長を生かしながら自分たち自身に向き合って取り組み、そのたびにより良いものを目指すことで上がっていくのです」。
長所と短所は？ 本当に大きな欠点は、すでに取り除かれている。
「欠点を挙げるのは難しいね（笑、編集部注）。もちろん何かしらの欠点は確実にある。そうでなければ、私にはもうやることがなくなってしまうからね。だからこれからも探し続けるよ。ただ、その探し方はより細かく、綿密なものになるだろう。大きな欠点は取り除くことができた。 数ある長所の中でも最大のものは、クラブを取り巻く環境、チーム、サポーター、そしてクラブの間に大きな一体感が生まれたことだ。これは良い仕事をする助けになり、最高の結果を出すための自信も与えてくれる」
ローマの環境
「周囲の環境は非常に大きな影響を与えます。ただ、私がいつも言ってきたように、それはネガティブではなくポジティブな影響です。というのも、ここは自分たちのチームに対する大きな情熱と深い愛情に満ちた環境だからであり、そうした要素はすべて非常にポジティブなものです。私自身としては、キャリアを通じて常に持ち続けてきたプロ意識を持って、最初からこの環境に入っていこうとしてきました。そして、自分がしてきた仕事によって評価してもらえるよう努めてきました。今この瞬間、周囲から大きな評価を感じていますし、それはこの信頼に常に応えようとする大きな刺激にもなっています」
スクデット？ 目標について語るのは20試合を終えてからだ
「周囲であらゆる予想が飛び交っていることは分かっていますし、それは当然のことです。人々にはそれぞれの夢があり、最高のものを求めています。我々としては、毎年そうであるように、現実を直視しなければなりません。そして、現実として、目標について語れるのは20試合ほどを終えてからだけです。 4試合や5試合を終えた段階で設定しても意味はありません。もちろん自信はありますし、もちろん上位につけたいと思っています。ただ、現時点でそれが唯一の具体的な目標です」
インテルやレアル・マドリーと戦うチャンスを、私たちは勝ち取った
「インテルとレアル？ その間にコモを忘れている。しかもレアル・マドリーより先に来る相手であり、本当に大きな歩みを続けているチームだと思っている。自分たちは首位としてインテルと戦い、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーと戦うチャンスを勝ち取った。自分たちの力を測り、こうしたチームを相手に何ができるのかを見る時になるだろう」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。