「周囲の環境は非常に大きな影響を与えます。ただ、私がいつも言ってきたように、それはネガティブではなくポジティブな影響です。というのも、ここは自分たちのチームに対する大きな情熱と深い愛情に満ちた環境だからであり、そうした要素はすべて非常にポジティブなものです。私自身としては、キャリアを通じて常に持ち続けてきたプロ意識を持って、最初からこの環境に入っていこうとしてきました。そして、自分がしてきた仕事によって評価してもらえるよう努めてきました。今この瞬間、周囲から大きな評価を感じていますし、それはこの信頼に常に応えようとする大きな刺激にもなっています」