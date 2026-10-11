コモ対ローマの試合後、ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督がDAZNの取材に応じた。
ディバラのプレーについて
「間違いなく、ディバラは素晴らしかったと思う。後半には、下がってきて難しい局面でボールを収める場面もあった。数的不利の中で簡単なことではなかった。チームメイトと同様、非常に質の高い試合をしたと思う。ボールを失った場面は思い当たらないし、突破の鋭さも戻ってきたように見える。前半のあの場面で得点できたかもしれないのは残念だ。それでも今日も素晴らしいプレーを見せた」
ディバラを1トップに据え続けた判断について
「いや、マレンが下がったので、ピッチにいた選手を考えれば自然な選択だった。ただ、ディバラのプレーを見て、そのままでいいと感じた。何度もボールを集め、我々が一息ついて自陣から抜け出す機会をつくってくれたからだ。あと少しで危険なカウンターにつながりそうな場面もあった。90分間を通してプレーを続けた。もちろん簡単ではなかった。コモのセンターバック2人の間で動かなければならず、ある意味では彼が少し不利な立場にいた。それでも、サッカーを知る本物の選手らしく、非常に賢く、質の高いプレーを見せた」
チームのプレーと得点機会について
「残念ながら、前半には得点する絶好の場面がいくつかあった。コモにも重要なチャンスが2つほどあったが、我々は先制できそうな雰囲気をつくっていたと思う。90分のうち30分を数的不利で戦ったということは、コモのような強いチームを相手に、試合の3分の2を同数で戦ったということだ。そこが悔やまれる。もちろん、そのままだったら試合がどう終わったかは分からないが、我々には十分にチャンスがあると感じていた。結果的に守備を強いられたが、非常に冷静に、統率の取れた形で守った。10人で30分間戦って引き分けで終えたのだから、それでもよしとしなければならない」