最後の30分間は、どれほど自信につながりましたか？ ゴッリーニのプレーをどう見ていますか？

「ええ、間違いなく。特に前半は足でも手でもボールを前に送るプレーが非常にうまかったです。もちろん、チームも彼がそうしたプレーをできる状況をつくりました。いずれにせよ、集中力があり、正確でした。チームのおかげで大きなセーブを強いられることはありませんでしたが、彼はスヴィラルの代役を十分に務められるGKです」





監督、次は非常に魅力的なレアル・マドリーとの対戦です。現在のローマではあなたが、かつてはジョゼ・モウリーニョが人々に夢を見せてきました。この直接対決をどう見ていますか？ まずは両チームの対決ですが、それぞれのチームに個性を与え、自らの姿を投影する、ベンチの偉大な指揮官同士の対決でもあります。

「レアル・マドリーを見れば、ピッチ上にもベンチにも素晴らしい名選手がいるのは明らかです。欧州でも屈指の強豪と対戦しますし、彼らは今年、移籍市場でも素晴らしい補強をしました。ジョゼは人々の心に、監督として素晴らしい思い出と愛情を残しました。ただ、今の私たちのチームは別のタイプです。それほど多くの年月が過ぎたわけではありませんが、モウリーニョの下でプレーしていたチームとは大きく異なります。このチームは私に大きな喜びを与えてくれています。今日もコモであのようにプレーするには、強い気持ち、良いコンディション、そして大きな心が本当に必要だったからです」









この試合を10人で終えなければならなかったことを踏まえ、マレンの退場について伺います。ファッブリの判定には、あまり疑問の余地がないように見えました。どうお考えですか？

「分かりません。マレンは繰り返しファウルを受けていました。マレンが乱暴なプレーをしたと言うのは、本当に難しいと思います。相手に引っ張られた後、勢いがつき、間違いなくボールに向かってプレーしようとして、実際にボールにも触れています。ただ、確かに良くなかったのは、あの跳び方です。マレンに故意はまったくありません。ああいうことをする選手では決してありません。あの一件で試合の印象が悪くなったのは確かです。素晴らしい試合だったのに、少し魅力が損なわれました。あのように映像を一時停止すれば、判定するのは非常に簡単だということは分かります。しかし、サッカーは静止画で成り立っているわけではありません。プレーの流れで成り立っているのです。静止画だけなら、何でも正当化できてしまいます。あの場面でマレンに相手を傷つけようとする意思も、そのための意図的な行動もありませんでした。そこが重要です。静止画で判断するのは、もうやめるべきです。本当の状況をゆがめてしまいますから。残念ながら、私たちは何年もそれに苦しめられてきました。ようやく今年から、より実際のプレーに即したサッカーを見ることができるようになりました。どうか、あのようなばかげた静止画による判断に逆戻りしないでください」