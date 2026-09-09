ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、チームがイスタンブールでフェネルバフチェと対戦し、チャンピオンズリーグに復帰する準備を進める中で、大きな誇りを口にした。試合前の記者会見でイタリア人指揮官は、ローマは近年ヨーロッパリーグで見事な戦いぶりを見せてきた一方で、チャンピオンズリーグの開幕節はいつも特別な高揚感をもたらすと述べた。

ガスペリーニ監督は、トルコ勢との対戦は新たな挑戦になると認めた。両クラブが顔を合わせる機会はこれまであまりなかったためだ。

「ローマは何年もチャンピオンズリーグから遠ざかっていたが、ヨーロッパリーグでは良い戦いをしてきた」とガスペリーニ監督は語った。「第1節はいつも好奇心をかき立てる」