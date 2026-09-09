Anadolu Agency
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ガスペリーニ、ディバラに歓喜！ ローマ指揮官、アルゼンチン人スーパースターがいればヨーロッパでジャッロロッシは止められないと主張
ガスペリーニ、ローマのチャンピオンズリーグ復帰へ準備進める
ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、チームがイスタンブールでフェネルバフチェと対戦し、チャンピオンズリーグに復帰する準備を進める中で、大きな誇りを口にした。試合前の記者会見でイタリア人指揮官は、ローマは近年ヨーロッパリーグで見事な戦いぶりを見せてきた一方で、チャンピオンズリーグの開幕節はいつも特別な高揚感をもたらすと述べた。
ガスペリーニ監督は、トルコ勢との対戦は新たな挑戦になると認めた。両クラブが顔を合わせる機会はこれまであまりなかったためだ。
「ローマは何年もチャンピオンズリーグから遠ざかっていたが、ヨーロッパリーグでは良い戦いをしてきた」とガスペリーニ監督は語った。「第1節はいつも好奇心をかき立てる」
- PS Images
監督がディバラの驚異的な好調ぶりを称賛
ガスペリーニはパウロ・ディバラに大きな焦点を当て、シーズン序盤のインパクトと安定したコンディションを高く評価した。ディバラは今季ここまで素晴らしいスタートを切り、ローマの攻撃の中心としての地位を確立している。
指揮官は、ディバラの現在の状態が近年で最高レベルにあり、それがチーム全体を直接押し上げていると強調した。
ガスペリーニは「ディバラは自身の価値を証明している。今シーズン序盤に彼が到達しているレベルは、ここ数シーズンで見せてきた中でも最高だ。並外れた安定感があり、彼がいることで我々はより強くなる」と語った。
ガスペリーニ、フェネルバフチェを過小評価しないよう警告
相手について問われたガスペリーニは、フェネルバフチェに最大限の敬意を払うよう求め、トルコの強豪は主力を欠いても十分に対応できるだけの選手層を備えていると警告した。ホーム側ではマルコ・アセンシオとマッテオ・ゲンドゥージが欠場するものの、ガスペリーニはイスタンブールでフィジカル面でも戦術面でも厳しい試練になると見ている。
また、自分たちの力を信じながら、試合を通して集中を切らさないよう選手たちに求めた。
「相手には大きな敬意を払わなければならない」とガスペリーニは語った。「フェネルバフチェは非常に層の厚いチームだ。アセンシオとゲンドゥージの不在によって大きな代償を払うことにはならないだろう。我々は非常に強いフェネルバフチェと対戦することになる」
- IPA Sport
過密日程には選手層の厚さが不可欠
代表ウィーク明けにはローマに過密日程が待ち受けており、ガスペリーニはチームローテーションと交代策が果たす重要な役割を強調した。今夏のクラブの補強には満足感を示し、ベンチにも質を落とすことなく戦術的な柔軟性をもたらせるようになったと指摘した。
ローマはこのチャンピオンズリーグの一戦で、全コンペティションを通じて序盤の勢いを維持することを目指して臨む。
「交代は極めて重要だ」とガスペリーニは付け加えた。「今年はより多くの選手を起用し、質を落とさずに新たな解決策を持ち込むことができる」
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