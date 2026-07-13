チャンピオンズリーグでも主役が期待されるジャン・ピエロ・ガスパーイーニ率いるローマも、合宿の時期を迎えた。ワールドカップ組や米国遠征組、移籍交渉中の選手らが不在でメンバーは手薄だが、ジャロロッシは数時間以内にトリゴリアのトレーニングセンターに集まり、練習を開始する。 この状況について、ガスペリーニ監督はラジオ番組「Radio Anch'io lo Sport」で説明した。
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ガスペリーニ監督はコネの放出を否定せず、「CL出場権で十分だと思っていたが、ローマは財政を立て直す必要がある」とコメント。マレンについては「これが彼がオランダ代表で苦戦した理由だ」と語った。
センターフォワードのマレンの方が優れている
ローマ監督は、ワールドカップに出場している選手たちのパフォーマンスについて語った。まず挙げたのはドニエル・マレンだ。彼はローマで18試合14得点を挙げ、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献したが、オランダ代表では直近の試合で期待外れだった。 「彼らは1年を通じて試合に出ており、万全の状態でW杯を迎えられたわけではない。疲労の溜まるシーズンを経て、高いレベルでプレーし続けるのは簡単ではない。 選手たちは所属チームの価値を反映する。マレンもオランダ代表の現状を映している。過去にはポジションへの疑問もあったが、彼は外側でもプレーできる。しかし私は彼をゴール近くで起用する」とガスペリーニ監督は語った。
「KONE」、CLだけでは不十分
一方、高いレベルを維持し続けるローマの中盤の要、マヌ・コネは、準決勝進出を果たしたフランス代表でも主役だ。彼は怪我で離脱していたが、そのおかげでW杯には万全の状態で臨めた。昨年まで代表でプレーしていなかった彼がレギュラーを勝ち取ったことは、真価を示している。 移籍の噂（最近マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰されている、編注）については？ ファイナンシャル・フェアプレーの基準は明確ではなく、クラブごとに異なります。それでもローマは、ここ数年抱えてきた赤字を解消しなければなりません。私はチャンピオンズリーグ復帰だけで十分だと考えていましたが、財政がクラブにとって極めて重要であることは明らかです。 今後数週間で状況は明確になるでしょう」。
グリーンウッド問題
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督はラジオ・ライの取材で、ローマの補強候補だったメイソン・グリーンウッド（フェネルバフチェ移籍間近）について言及。「6月の移籍市場は、一部のチームを除けばほぼ停滞していた。 多くの選手が米国でW杯に臨み、エージェントも同行していた。クラブも本格的に動き始めていない。今週からプレシーズンが始まり、各チームにとって本当の移籍市場が始まると思う。とはいえ、W杯の試合結果次第で加入は断続的になるだろう。 移籍市場はこれから本格化し、どのクラブもチーム強化に意欲的だ」と語った。
市場を左右するフリードキン
ラジオ番組「Radio Anch'io lo Sport」に出演したジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、移籍市場でのオーナー陣のサポートと、間もなく合意すると見られるパウロ・ディバラの契約更新について語った。ガスペリーニ監督は「フリードキン一家は数時間以内に到着する。彼らの存在は極めて重要だ。移籍市場ではスピードと即座の対応が求められる。1月の時と同様、彼らの存在は決定的な役割を果たすだろう。 このチームを強化し、わずか数時間で多くのシーズンチケットが売れたこの街の熱意に応えたい。ディバラの契約更新については、夏を少し楽しんだが、今日の午後からはスタートラインに立ち、重要な作業が進められるだろう」。
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