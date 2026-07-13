ガスペリーニ監督はコネの放出を否定せず、「CL出場権で十分だと思っていたが、ローマは財政を立て直す必要がある」とコメント。マレンについては「これが彼がオランダ代表で苦戦した理由だ」と語った。

一方、高いレベルを維持し続けるローマの中盤の要、マヌ・コネは、準決勝進出を果たしたフランス代表でも主役だ。彼は怪我で離脱していたが、そのおかげでW杯には万全の状態で臨めた。昨年まで代表でプレーしていなかった彼がレギュラーを勝ち取ったことは、真価を示している。 移籍の噂（最近マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰されている、編注）については？ ファイナンシャル・フェアプレーの基準は明確ではなく、クラブごとに異なります。それでもローマは、ここ数年抱えてきた赤字を解消しなければなりません。私はチャンピオンズリーグ復帰だけで十分だと考えていましたが、財政がクラブにとって極めて重要であることは明らかです。 今後数週間で状況は明確になるでしょう」。