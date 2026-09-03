ローマは書類上では実りある夏の移籍市場を過ごし、サンティアゴ・カストロ、ロドリゴ・モラ、コンスタンティノス・クーリエラキス、ナウエル・モリーナ、レオナルド・バレルディ、マルテン・デ・ローンの加入を確保した。しかし、ガスペリーニ監督は、自身のスカッドにおける明白な空席、つまり本職の左サイドアタッカーの不在について、繰り返し言及してきた。

ローマは移籍市場最終盤にも活発に動き、これまでメイソン・グリーンウッドやクライセンシオ・サマーフィルとの関連が報じられていた中で、VfBシュトゥットガルトのジェイミー・レウェリング獲得に向けてデッドラインデーの交渉を行った。だが、最終的にタイムリミットまでに合意には至らず、ガスペリーニ監督がどうしても埋めたいと考えている穴が陣容に残ることになった。