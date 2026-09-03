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ガスペリーニの望みはかなうのか？ ローマが元クリスタル・パレスのスター、ウィルフリード・ザハへの衝撃的な獲得に動く可能性を検討か
ガスペリーニ、足りない最後のピースを探す
ローマは書類上では実りある夏の移籍市場を過ごし、サンティアゴ・カストロ、ロドリゴ・モラ、コンスタンティノス・クーリエラキス、ナウエル・モリーナ、レオナルド・バレルディ、マルテン・デ・ローンの加入を確保した。しかし、ガスペリーニ監督は、自身のスカッドにおける明白な空席、つまり本職の左サイドアタッカーの不在について、繰り返し言及してきた。
ローマは移籍市場最終盤にも活発に動き、これまでメイソン・グリーンウッドやクライセンシオ・サマーフィルとの関連が報じられていた中で、VfBシュトゥットガルトのジェイミー・レウェリング獲得に向けてデッドラインデーの交渉を行った。だが、最終的にタイムリミットまでに合意には至らず、ガスペリーニ監督がどうしても埋めたいと考えている穴が陣容に残ることになった。
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ザハがベテランの解決策として浮上する
イタリアの報道で最も有力な名前として浮上しているのは、クリスタル・パレスの元アイコン、ウィルフリード・ザハである。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、33歳のコートジボワール代表は6月30日にガラタサライとの契約が満了したことで現在フリーとなっており、その直前の18カ月間はMLSのシャーロットFCにレンタル移籍していた。
ザハはトップレベルでの豊富な経験を持つ。サウスロンドンでの2度にわたる成功した在籍期間を通じて、クリスタル・パレスではクラブ記録となる458試合に出場した。イングランドでプレーした時期には、プレミアリーグ屈指の対人突破力を誇る選手として地位を確立し、全公式戦で90得点を記録。そのうち68得点はイングランド1部でのものだった。
代替案も候補に挙がっている
ザハは注目を集める選択肢ではあるが、ローマはガスペリーニのシステムに組み込める他のベテランのフリーエージェントにも引き続き門戸を開いていると報じられている。候補として評価されている名前の一人が、ボルシア・ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンでプレーした万能型のサイドプレーヤー、ラファエル・ゲレイロだ。ゲレイロはブンデスリーガで10年にわたる輝かしいキャリアを終え、現在はフリーとなっており、高い技術力と戦術的柔軟性を備えている。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えたもう一人の候補は、27歳のクレパン・ディアッタだ。セネガル代表の同選手は、リーグ・アンでの5年間を経てこの夏の早い時期にモナコを離れており、ザハやゲレイロと比べるとやや若いプロフィールの選手といえる。
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欧州での登録上の障壁
ローマがザハ、あるいはその他のフリーエージェント獲得に踏み切ることを決めた場合、欧州大会に関しては事務手続き上の大きな落とし穴がある。ジャッロロッシはすでにチャンピオンズリーグのリーグフェーズに向けた登録メンバーリストを提出しており、最大25枠のうち24枠しか使っていないとはいえ、登録はすでに締め切られている。
クラブは次回の登録期限を迎えるまで、新加入選手をUEFAの登録メンバーリストに加えることはできない。その期限は2月4日、GMT22時59分（CET23時59分）となっている。
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