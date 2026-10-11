Buzzi
翻訳者：
「ガスペリーニに最も痛手を与えたチーム！」セスク・ファブレガスがインテルについて意外な告白
ファブレガス、ローマ戦での戦いぶりを支えた戦術的な着想源を明かす
コモのセスク・ファブレガス監督は、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで行われたローマ戦を0-0で終えた後、興味深い戦術的な見解を示した。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が率いるセリエA屈指の攻撃的なチームを相手に、ファブレガス監督はホームのコモに真っ向から勝負を挑ませた。
スペイン人指揮官は、試合の戦術を練るため、シモーネ・インザーギ監督時代のインテルの過去の試合を分析したと明かした。
「私の見方では、ガスペリーニに最も苦戦を強いたのは、シモーネ・インザーギのインテルだった」とファブレガス監督はDAZNイタリアに語った。「そこからいくつかの点を研究し、着想を得た」
- Italy Photo Press
ガスペリーニのシステムに立ち向かうには勇気が必要
ファブレガスは、勇敢なプレス戦術を実行した選手たちを称賛し、身体を張る勇気がなければ戦術面の準備も意味をなさないと強調した。「まだ11人対11人だったときは、ローマを相手にした私のキャリアの中でも最高のパフォーマンスの一つだったと思う」とファブレガスは語った。
「ローマに立ち向かうには強い精神力が必要だ。ボールをプレーする勇気を持たず、戦術を優先していては勝ち点を得られない」
「サッカーは時に本当に説明がつかない。これほど前向きで攻撃的な2チームが対戦して、0-0の引き分けに終わるのは珍しいことだ」
意外な起用策が奏功
ファブレガスは、驚きを呼んだ先発メンバーの選択についても語った。中盤ではマルティン・バトゥリナに代えてマクサンス・カケレを先発起用。カケレは中盤で精力的なプレーを見せ、監督の信頼に応えた。
「選手がもっと出場機会を得るに値する時もある。戦術上のポジションに関係なく、彼は先発に値した」とファブレガスは説明した。
「相手チームを封じるための布陣を敷いた。カケレは我々のチャンピオンズリーグ登録メンバーには入っていないが、練習で非常に良い姿を見せていたので、起用するのが適切だと思った」
- Buzzi
コモ、セリエAで成長の勢いを維持
コモは勝ち点3を獲得する機会を逃したものの、ファブレガス監督はチームの戦術面での進化を喜んでいる。ローマほどの実績を持つチームと引き分けたことは、コモが良い方向に進んでいることを示している。
コモは今後のセリエAの試合で、この試合のパフォーマンスをさらに発展させることに目を向ける。
ファブレガス監督は国内リーグの戦いが進むなか、引き続き自身の戦術構想を練り上げていく。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。