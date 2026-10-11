コモのセスク・ファブレガス監督は、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで行われたローマ戦を0-0で終えた後、興味深い戦術的な見解を示した。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が率いるセリエA屈指の攻撃的なチームを相手に、ファブレガス監督はホームのコモに真っ向から勝負を挑ませた。

スペイン人指揮官は、試合の戦術を練るため、シモーネ・インザーギ監督時代のインテルの過去の試合を分析したと明かした。

「私の見方では、ガスペリーニに最も苦戦を強いたのは、シモーネ・インザーギのインテルだった」とファブレガス監督はDAZNイタリアに語った。「そこからいくつかの点を研究し、着想を得た」