「こういう試合は自然と準備が整うものだ。自分たちは明晰であり、競争力を持つために何をすべきかを理解しなければならない」とTMWが伝えている。「それ以外の意図は何もない。トリノではタフな試合だったし、このリーグ戦全体がそうだ。最初の2試合のように、常に勝てると考えることはできない。難しい試合に勝つこともまた満足感がある」





「数字が示しているように、インテルはここ数年にわたってこのリーグで最も強いチームだ。自分たちはそこに割って入り、過去と比べて成長した位置に立てるよう努めている」。





ルッリ

「ビッグマッチに向けて準備はできているか？ リーグ戦でプレーしているなら、それは準備ができているということだ。彼は段階を飛ばしながら成長している。その点で私は彼にとても満足している」





ガスペリーニにとってのインテルという難敵

「そうかもしれない……。ある時期は結果を出せていたが、ここ数年はそうではなかった。何人か監督は変わったが、結果は同じままだった。ユヴェントス相手にもそういう時期があった。要素はいくつもあり得るが、間違いなく強いチームだ」。





コネ、ウェズレイ、ペッレグリーニ

「明日に向けて全員がそろっているし、そうであることを願っている。全員が起用可能だ。これだけでも信じられない結果だよ。今日は最後の調整を行うが、高まる緊張感の中ですべて整うはずだ。ペッレグリーニは何でもできる。起用可能だ」。





システム変更

「試合はどれも違うし、現時点では予測できない。アタランタ戦では試合に勝つためにセンターバックを2人入れた。トリノでも中盤を整えるためにディバラかマレンを下げた。それは決して勝利を諦めるサインではない。モリーナの左サイド？ ウェズレイを再び右で見ることになる？ 誰もが両サイドでプレーできる。とても能力の高い選手たちだ」。





主審マッサ

「明日のマッサは完璧だろう。そうなれば議論も起こらない」。





攻撃か守備か？

「こういうマレンの方がいいのか、それとも突破不可能な守備の方がいいのか？ どちらも素晴らしい結果だろう？ 私が言えるのは、勝つチームというのは最高の攻撃と最高の守備を持っているということだ」。







