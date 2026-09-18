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ライブ
CM Grafica Roma Gasperini okay nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ガスペリーニがローマ対インテルを展望。「数字が示しているように、インテルはここ数年、我々のリーグで最も強いチームだ」

ローマ
セリエ A
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

ローマの指揮官が、インテルとのビッグマッチ前日に語った。

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、ローマの指揮官として、明日18時にスタディオ・オリンピコで行われるセリエA第5節、インテルとのビッグマッチを前日に控えた記者会見で語った。


ローマ対インテルに向けて

「この順位、この連勝の状況でこの試合を迎えられることに満足している。素晴らしい一戦だし、スタジアムは満員で、重要な2チームが戦う。言うのはそこまでにしておく。非常に注目される一戦になるだろう。私たちは試合、自分たちの今の状態、後押ししてくれる環境のことを考えなければならない。こういう試合は、みんなにとって素晴らしいものだ。私には、インテルが今なお他の全チームより一歩先を行っているように見える。何年も前から並外れたことをやっているし、強いチームだ。その上で、誰もが彼らと競いたいと思うのは、その力が認められているからだ」


  • こういう試合は自然と準備が整うものだ。自分たちは明晰であり、競争力を持つために何をすべきかを理解しなければならない」とTMWが伝えている。「それ以外の意図は何もない。トリノではタフな試合だったし、このリーグ戦全体がそうだ。最初の2試合のように、常に勝てると考えることはできない。難しい試合に勝つこともまた満足感がある」


    数字が示しているように、インテルはここ数年にわたってこのリーグで最も強いチームだ自分たちはそこに割って入り、過去と比べて成長した位置に立てるよう努めている」。


    ルッリ

    「ビッグマッチに向けて準備はできているか？ リーグ戦でプレーしているなら、それは準備ができているということだ。彼は段階を飛ばしながら成長している。その点で私は彼にとても満足している」


    ガスペリーニにとってのインテルという難敵

    「そうかもしれない……。ある時期は結果を出せていたが、ここ数年はそうではなかった。何人か監督は変わったが、結果は同じままだった。ユヴェントス相手にもそういう時期があった。要素はいくつもあり得るが、間違いなく強いチームだ」。


    コネ、ウェズレイ、ペッレグリーニ

    「明日に向けて全員がそろっているし、そうであることを願っている。全員が起用可能だ。これだけでも信じられない結果だよ。今日は最後の調整を行うが、高まる緊張感の中ですべて整うはずだ。ペッレグリーニは何でもできる。起用可能だ」。


    システム変更

    「試合はどれも違うし、現時点では予測できない。アタランタ戦では試合に勝つためにセンターバックを2人入れた。トリノでも中盤を整えるためにディバラかマレンを下げた。それは決して勝利を諦めるサインではない。モリーナの左サイド？ ウェズレイを再び右で見ることになる？ 誰もが両サイドでプレーできる。とても能力の高い選手たちだ」。


    主審マッサ

    「明日のマッサは完璧だろう。そうなれば議論も起こらない」。


    攻撃か守備か？

    「こういうマレンの方がいいのか、それとも突破不可能な守備の方がいいのか？ どちらも素晴らしい結果だろう？ 私が言えるのは、勝つチームというのは最高の攻撃と最高の守備を持っているということだ」。



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