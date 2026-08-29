リヴァプールは、すでにパリ・サンジェルマンからブラッドリー・バルコラを獲得することで合意に達しており、ガクポ退団への備えを進めているようだ。移籍を巡る憶測が続く中でも、ガクポは直近のノッティンガム・フォレスト戦の2-2の引き分けでプロフェッショナルな姿勢を保ち、先発出場して1アシストを記録した。とはいえ、特に今週初めにアンドニ・イラオラ監督が、このFWの将来について「何も保証できない」と認めて以降、退団の兆候は強まっている。

アンフィールドでのガクポの在籍期間は大きな貢献によって彩られており、2022年にPSVアイントホーフェンから加入して以来、180試合で50得点23アシストを記録している。2025年8月には新たに5年契約を結んだばかりだが、ここ最近は調子に波があり、年明け以降のリーグ戦では3得点しか挙げていない。