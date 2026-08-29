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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ガクポはマンチェスター・シティを選択！ リバプールのスター、トッテナムを拒否しエティハド行きが具体化へ

コーディ・ガクポ
マンチェスター・シティ
リヴァプール
プレミアリーグ

リヴァプールFWコーディ・ガクポは、トッテナムではなくエティハド・スタジアムへの移籍を選び、マンチェスター・シティへ電撃移籍する見通しとなっている。オランダ代表の同選手はこの移籍に前向きで、関係者全員がこの大型移籍の正式合意に向けて動いている。

  • マレスカ、シティの攻撃陣刷新でガクポをターゲットに

    『The Athletic』によると、ガクポの移籍先の最有力候補としてマンチェスター・シティが浮上しており、リヴァプールのFWはエンツォ・マレスカ監督のチーム加入を明確に望んでいるという。27歳の同選手は、クラブが前線の再編を進める中、トッテナム・ホットスパーへの移籍を見送り、エティハド行きを選ぶ決断を下したと報じられている。

    現在は、オランダ代表の同選手がアンフィールドからマンチェスターへ移ることで合意に達するため、関係各所の間で協議が進められている。シティは移行期を迎えており、すでにパルメイラスからブラジルの才能アラン・エリアスを4000万ユーロで獲得している一方、今夏にはFWサヴィーニョとオマル・マーモウシュのトッテナム移籍を承認している。

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    リバプール、オランダ人スターなき時代へ準備へ

    リヴァプールは、すでにパリ・サンジェルマンからブラッドリー・バルコラを獲得することで合意に達しており、ガクポ退団への備えを進めているようだ。移籍を巡る憶測が続く中でも、ガクポは直近のノッティンガム・フォレスト戦の2-2の引き分けでプロフェッショナルな姿勢を保ち、先発出場して1アシストを記録した。とはいえ、特に今週初めにアンドニ・イラオラ監督が、このFWの将来について「何も保証できない」と認めて以降、退団の兆候は強まっている。

    アンフィールドでのガクポの在籍期間は大きな貢献によって彩られており、2022年にPSVアイントホーフェンから加入して以来、180試合で50得点23アシストを記録している。2025年8月には新たに5年契約を結んだばかりだが、ここ最近は調子に波があり、年明け以降のリーグ戦では3得点しか挙げていない。

  • ガクポの印象的なアンフィールドでの遺産とワールドカップ復帰

    この動きはリヴァプールにとって重要なビジネスとなる。クラブは当初、各種ボーナスを含めれば最大4400万ポンドに達する可能性がある初期移籍金3700万ポンドでガクポを獲得していた。2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝に大きな役割を果たし、そのシーズンに18得点7アシストを記録したガクポの価値は、依然として高い。

    今夏のワールドカップでは4試合で3得点を挙げたが、チームはモロッコとのPK戦の末、ベスト32で敗退した。さらに、パートナーのノアが2人の胎児を失ったという悲痛な知らせを公表してから、わずか数日後に実戦復帰を果たしていた。

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    リバプールからの最新の注目すべき退団者

    ガクポが退団すれば、この変革の夏におけるアンフィールドからの新たな大物流出となる。オランダ代表は、象徴的なスターであるモハメド・サラーに続き、アンディ・ロバートソン、イブラヒマ・コナテ、カーティス・ジョーンズといった主力とともにクラブを去ることになり、新シーズン開幕に向けてリヴァプールの陣容が大きく刷新されることを意味する。

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