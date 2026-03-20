ガエターノ・ダゴスティーノがCMに語った。「今のVARは役に立たない。主観的だし、試合の面白さを損なう。プレーオフについて、イタリアは恐れている」

「アーセナルには称賛を送らなければならない。その計画の立て方や、示した忍耐力に対してだ。クラブは長年にわたりアルテタを支え続け、結果が出なかった時期も耐え忍び、適切な投資を行ってきた。その結果、今やあらゆるタイトルを争う立場に立っている。 これはクラブの功績であり、監督の功績でもある。私は彼を、グアルディオラの思想を再解釈した存在だと見なしている。彼はより実用的で、派手さを抑えた監督へと成長した。勝つためには何かを犠牲にしなければならないと理解したのだ。今のアルテタは、誰とも比べられない独自のスタイルを確立している。美しいサッカーを追求することも大切だが、時には泥臭い戦いも必要だと悟ったのだ。」