アーセナル対マンチェスター・シティは、今週末最も注目を集める試合の一つだ。ウェンブリーで行われるこのリーグカップの試合は、「Cronache di Spogliatoio」のYouTubeチャンネルで独占無料配信される。17時より、マルコ・カッタネオとガエターノ・ダゴスティーノが実況を担当する。ダゴスティーノはCalciomercato.comでこの試合について次のように語っている。 「非常に魅力的な試合になるだろう。序盤は戦術的な展開になるはずだ。両チームはお互いをよく知り、尊重し、恐れ合っている。しかし、イングランドのサッカーではよくあることだが、たった一つの出来事、一つの火花が試合を盛り上げ、観客を熱狂させ、すべてを変えることもある。多くのチャンスが生まれるオープンな試合になることを願っている。アーセナルの方が間違いなく好調だ」
翻訳者：
ガエターノ・ダゴスティーノがCMに語った。「今のVARは役に立たない。主観的だし、試合の面白さを損なう。プレーオフについて、イタリアは恐れている」
アーセナルの功績
「アーセナルには称賛を送らなければならない。その計画の立て方や、示した忍耐力に対してだ。クラブは長年にわたりアルテタを支え続け、結果が出なかった時期も耐え忍び、適切な投資を行ってきた。その結果、今やあらゆるタイトルを争う立場に立っている。 これはクラブの功績であり、監督の功績でもある。私は彼を、グアルディオラの思想を再解釈した存在だと見なしている。彼はより実用的で、派手さを抑えた監督へと成長した。勝つためには何かを犠牲にしなければならないと理解したのだ。今のアルテタは、誰とも比べられない独自のスタイルを確立している。美しいサッカーを追求することも大切だが、時には泥臭い戦いも必要だと悟ったのだ。」
グアルディオラの時代が終わった
「マンチェスター・シティにおけるグアルディオラの時代は終わったと思う。チャンピオンズリーグでのレアル・マドリードとの2試合でもそれが明らかだった。とはいえ、今のレアル・マドリードが史上最強のチームだとは決して言えない。選手層は刷新されたものの、彼の戦術はもはや効果的でもなければ、見応えのあるものでもなくなっている。」
プロセス重視か結果重視か
「『サッカーそのものを楽しむ姿勢』と『結果至上主義』のどちらが勝っているとは思いません。勝った方が常に正しいのです。ただ言えるのは、イタリアのサッカーは退屈だということです。戦術ばかりが先行し、プレッシャーが強すぎます。感動が欠けているのです。監督たちは、失敗が許されず、結果に左右されることを知っています。そしてそれが、保守的な選択を招いているのです」
サッカーの解説の仕方
「サッカーは変わった。それを伝える方法も同様だ。今はすべてがライブ配信され、待ち時間というものはなくなった。サッカーを伝える者には責任がある。バランスを保ち、敬意と専門知識を持って伝える必要がある。プロとしての意識を持ち、熟考する時間はほとんどないという自覚を持って臨むことが重要だ。自分の発言が瞬く間に拡散してしまう可能性があるのだから。」
VARの役割
「VARはサッカーをより良いものにするために導入されたが、結局は試合のペースを遅くしてしまった。試合の面白さを奪い、リズムを崩し、観戦する楽しみを損ねている。なぜ導入されたのか疑問に思う。何事があるたびに、試合が2～3分も止まってしまうのだから。さらに、判定が客観的ではなく主観的であることも考慮すべきだ。それは審判の解釈次第だからだ。 明確なルールが必要です。同じハンドの判定が、1週間の間に異なる判断を下されるようなことがあってはなりません。」
ダニエレ・デ・ロッシ
「彼は天に選ばれた存在だと考えています。人間としても素晴らしい人物であり、サッカー人として、焦らず待つことができる人です。あらゆる機会のメリットとデメリットを的確に見極めることができるのです」
セスク・ファブレガス
「彼は有能で、洞察力があり、現代的な監督だ。明確なビジョンを持っている。繰り返すが、有能な監督だ」
ピオ・エスポジト
「彼は現代版のルカ・トーニだと思っている。常に飢えたような意欲と闘志あふれる眼差しでピッチに立つところが気に入っている。それが彼の強みだ。若くして大人のような態度を持っている」
マルコ・パレストラ
「彼は実力のある選手だ。現代的なスモールフォワードかパワーフォワードで、強豪チームに加わるべき存在だ。トップレベルへの飛躍は目前だが、ビッグクラブの主力として定着できるかどうかは、まだ分からない。」
イタリアのワールドカッププレーオフ
「プレーオフを控え、複雑な心境です。ワールドカップで国歌が流れるのを一度も聞いたことがない、あの小さなサポーターたちのために、イタリアがワールドカップに出場できることを心から願っています。出場を果たすことで、チームへの帰属意識が高まります。乗り越えるべき最大の敵は、北アイルランドや、場合によってはボスニア・ヘルツェゴビナやウェールズのいずれかではなく、『恐怖』そのものだと考えています」
5人制サッカーチーム
「私の理想の5人制サッカーチーム？ゴールキーパーにはドンナルンマ、ディフェンダーにはファン・ダイク。中盤にはシェルキとヴィティーニャ、前線にはフェイク・ヌエベとしてヤマルは外せないね」
パレルモ、セリエA昇格
「私の血にはロザネロが流れている。パレルモ出身者として、チームがセリエAに復帰することを願っている。それがチームにふさわしい舞台だからだ」。