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ガヴィは、レアル・マドリードがオーレリアン・チュアメニをベンチ外にしなかったのは「過ち」だと述べ、フェデ・バルベルデとのロッカールームでの対立にも言及した。
バルセロナのスター選手がマドリードの規律基準を痛烈に批判
『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで、バルセロナのMFガビは、ベルナベウで起きた内部対立について問われると本音を語った。チュアメニとバルベルデの対立は2日間に及び、バルベルデが縫合処置で病院へ搬送されたとされる。
ガビは、レアル・マドリードの監督アルヴァロ・アルベロアがもっと厳しく対応すべきだったと指摘した。 彼は、ロッカールームの競争心を理由に暴力を行使することは許されず、事件直後に当事者を起用したクラブの判断は行き過ぎだと指摘。具体例として、5月10日のバルセロナ戦でチュアメニが起用されたことを挙げた。この試合はバルセロナが2-0で勝利し、公式にラ・リーガ優勝を決めた一戦である。
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ガヴィ、乱闘で出場停止を要求
ガビは「シーズン中、練習でチームメイトと小競り合いが起きるのは普通だ。だが一定ラインを超えれば問題だ」と語った。
それでも、殴り合いに発展したなら監督は彼を起用すべきではなかった。本当に殴り合いだったなら、チュアメニを招集した監督の判断は誤りだ。ただし、実際の状況は知らない。
レアル・マドリード、バルサの成功を軽視と非難される
話題は自然と両巨人のライバル関係とバルセロナの近況に移った。ガビのコメントは、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がネグレイラ事件で「ラ・リーガのタイトル7つを奪われた」と主張した発言を受けたもの。 ガビは、首都から敬意が欠如していると受け取れる状況に触れ、厳しい財政下で「ブラウグラナ」が成し遂げた成果を貶めようとする動きがあると示唆した。
ガビは21歳ながらクラブの哲学とタイトルを断固として擁護し、次のように語った。「誰もが知っている。マドリードは私たちの勝利やタイトルを軽視し、功績を横取りする。だから気にする必要はない。 でも、自クラブ育成やラ・マシア出身の選手を多く起用し、補強ほぼなしでリーグ2連覇したことは、とても価値がある」
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ラ・マシアの誇り vs 巨費を投じるライバルたち
ガビは、バルセロナが育成選手に頼る移籍戦略は誇りだと語った。レアル・マドリードが大物選手を獲得する一方で、バルセロナは内部資源を活用する道を選んだが、ガビはその挑戦を乗り越えたと主張した。
投資額の違いにも言及し、「結局、補強はわずかだった。毎年多くの選手を買うチームもあるが、私たちのやり方は誇りだ」と語った。