ガヴィは、レアル・マドリードがオーレリアン・チュアメニをベンチ外にしなかったのは「過ち」だと述べ、フェデ・バルベルデとのロッカールームでの対立にも言及した。

話題は自然と両巨人のライバル関係とバルセロナの近況に移った。ガビのコメントは、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がネグレイラ事件で「ラ・リーガのタイトル7つを奪われた」と主張した発言を受けたもの。 ガビは、首都から敬意が欠如していると受け取れる状況に触れ、厳しい財政下で「ブラウグラナ」が成し遂げた成果を貶めようとする動きがあると示唆した。

ガビは21歳ながらクラブの哲学とタイトルを断固として擁護し、次のように語った。「誰もが知っている。マドリードは私たちの勝利やタイトルを軽視し、功績を横取りする。だから気にする必要はない。 でも、自クラブ育成やラ・マシア出身の選手を多く起用し、補強ほぼなしでリーグ2連覇したことは、とても価値がある」