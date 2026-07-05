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ガヴィは、クリスティアーノ・ロナウドを批判する人々に対し、興味深い反論を展開した。スペイン代表でバルセロナに所属するスター選手は、ポルトガル出身の「史上最高の選手（GOAT）」を軽視する人々に向けてこう訴えている。
ロナウドの説を退ける
ノックアウトステージでポルトガルと対戦するスペイン。試合前の話題は、41歳になっても衰えないロナウドに集中している。彼の存在がチームの流動性を阻害するという声もあるが、スペイン代表のガビはこう語る。
米・ダラス、コットン・ボウル・スタジアムでの『ムンド・デポルティーボ』紙インタビューで、ガビはこう語った。「そういう話はよく耳にする。だがそれは彼のチームにいない人々やファンからのものだ。チームメイトは彼に絶大な敬意を抱いている。クリスティアーノは史上最高の選手の一人であり、いつでも試合の行方を左右する存在だ」
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戦術戦闘に備えて
イベリア半島のライバル同士が対戦するこの試合は、大会屈指の注目カードだ。闘志と高い強度で知られるガビは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームが準々決勝に進むには中盤の支配が不可欠だと語る。
「これまで戦った中で最も強い相手だ。彼らは優れた代表チームで、素晴らしい選手がいる。チームは戦術に集中し、全員で勝利を掴みたい。相手のMFは強いが、私たちにも優れた選手がいる。最大の強みは、層の厚いメンバーだ」とガビは語った。
個人的な批判への対応
この大会で批判にさらされているのはロナウドだけではない。ガビもまた、そのアグレッシブなプレースタイルで中立的な観察者から賛否を呼んでいる。しかし21歳の彼は謝罪するつもりはなく、闘志こそが最大の強みだと主張する。
批判者たちに向けて、ガビは次のように語った。「確かに、私が激しいタックルを仕掛けるタイプの選手だから、多くの人が私を注視しているかもしれません。そして、そういうタイプの選手を好まない人も多いでしょう。私は常に、多面的なプレーができる非常にバランスの取れた選手だと自負しています。私の最大の強みは、その競争心と、ピッチ上で発揮するあの激しさです。私は決して変わりません。常に私を注視する人たちがいることは分かっていますから。」
- AFP
共通の目標に集中する
オーストリア戦で途中出場したガヴィは、スペインが2度目の優勝を目指す中、監督が求めるどんな役割でも果たすと意気込む。彼は現在の代表が近年で最も準備できており、チームの一体感があると強調する。
「私はチームを助けたいと何度も言ってきた」とガビ。「監督が信頼してくれているのは分かっている。いつでも準備はできている。ワールドカップは、良い時も悪い時も共に戦う者が勝つ大会だ。 代表チームは大きく、どの選手もピッチに立って貢献できるのです」
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