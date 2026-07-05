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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

ガヴィは、クリスティアーノ・ロナウドを批判する人々に対し、興味深い反論を展開した。スペイン代表でバルセロナに所属するスター選手は、ポルトガル出身の「史上最高の選手（GOAT）」を軽視する人々に向けてこう訴えている。

クリスティアーノ・ロナウド
パブロ・パエス
ワールドカップ
ポルトガル 対 スペイン
ポルトガル
スペイン

バルセロナのガビは、クリスティアーノ・ロナウドを断固擁護し、彼を過小評価する人は外部から見るだけだと指摘した。スペインがポルトガルとのワールドカップ大一番に備える中、中盤の要は、ベテランのロナウドが依然として試合を左右する脅威だと確信している。

  • ロナウドの説を退ける

    ノックアウトステージでポルトガルと対戦するスペイン。試合前の話題は、41歳になっても衰えないロナウドに集中している。彼の存在がチームの流動性を阻害するという声もあるが、スペイン代表のガビはこう語る。

    米・ダラス、コットン・ボウル・スタジアムでの『ムンド・デポルティーボ』紙インタビューで、ガビはこう語った。「そういう話はよく耳にする。だがそれは彼のチームにいない人々やファンからのものだ。チームメイトは彼に絶大な敬意を抱いている。クリスティアーノは史上最高の選手の一人であり、いつでも試合の行方を左右する存在だ」

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    戦術戦闘に備えて

    イベリア半島のライバル同士が対戦するこの試合は、大会屈指の注目カードだ。闘志と高い強度で知られるガビは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームが準々決勝に進むには中盤の支配が不可欠だと語る。

    「これまで戦った中で最も強い相手だ。彼らは優れた代表チームで、素晴らしい選手がいる。チームは戦術に集中し、全員で勝利を掴みたい。相手のMFは強いが、私たちにも優れた選手がいる。最大の強みは、層の厚いメンバーだ」とガビは語った。

  • 個人的な批判への対応

    この大会で批判にさらされているのはロナウドだけではない。ガビもまた、そのアグレッシブなプレースタイルで中立的な観察者から賛否を呼んでいる。しかし21歳の彼は謝罪するつもりはなく、闘志こそが最大の強みだと主張する。

    批判者たちに向けて、ガビは次のように語った。「確かに、私が激しいタックルを仕掛けるタイプの選手だから、多くの人が私を注視しているかもしれません。そして、そういうタイプの選手を好まない人も多いでしょう。私は常に、多面的なプレーができる非常にバランスの取れた選手だと自負しています。私の最大の強みは、その競争心と、ピッチ上で発揮するあの激しさです。私は決して変わりません。常に私を注視する人たちがいることは分かっていますから。」

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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    共通の目標に集中する

    オーストリア戦で途中出場したガヴィは、スペインが2度目の優勝を目指す中、監督が求めるどんな役割でも果たすと意気込む。彼は現在の代表が近年で最も準備できており、チームの一体感があると強調する。

    「私はチームを助けたいと何度も言ってきた」とガビ。「監督が信頼してくれているのは分かっている。いつでも準備はできている。ワールドカップは、良い時も悪い時も共に戦う者が勝つ大会だ。 代表チームは大きく、どの選手もピッチに立って貢献できるのです」

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