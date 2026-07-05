この大会で批判にさらされているのはロナウドだけではない。ガビもまた、そのアグレッシブなプレースタイルで中立的な観察者から賛否を呼んでいる。しかし21歳の彼は謝罪するつもりはなく、闘志こそが最大の強みだと主張する。

批判者たちに向けて、ガビは次のように語った。「確かに、私が激しいタックルを仕掛けるタイプの選手だから、多くの人が私を注視しているかもしれません。そして、そういうタイプの選手を好まない人も多いでしょう。私は常に、多面的なプレーができる非常にバランスの取れた選手だと自負しています。私の最大の強みは、その競争心と、ピッチ上で発揮するあの激しさです。私は決して変わりません。常に私を注視する人たちがいることは分かっていますから。」