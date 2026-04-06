ブラジルの複数のメディアが一様に報じているところによると、ボルシア・ドルトムント（BVB）は、ブラジル1部リーグのFCサンパウロに所属する有望なフォワード、ルッカに注目しているという。さらに『ビルト』紙は、ドルトムントのスカウト陣がこの18歳の選手について熟知していると報じている。
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オーレ・ブックの初となる大型補強か？BVBがアーセナルをかわしてあるFWを獲得する可能性も
しかし、獲得は容易なことではない。というのも、数多くのトップクラブがルッカに関心を示しているとされ、特にプレミアリーグ首位のアーセナルが強力なライバルとなっているからだ。この多才なウイングの獲得競争において、現在最も優位に立っているのはアーセナルだ。
さらに、移籍金は決して安くはならないだろう。ルッカは2028年まで契約が残っている上、多くのクラブが関心を示していることで、移籍金がさらに高騰する可能性が高いからだ。
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ルッカ獲得競争：BVBに有利な点がある
しかし、BVBには一つの強みがある。ジャドン・サンチョ、ウスマン・デンベレ、ジュード・ベリンガムといった才能ある選手たちを国際的なレベルへと押し上げた育成クラブとしての評判が、ボルシアに先立って広まっているのだ。さらに、ルッカはカウア・プラテスという同胞とチームメイトになるため、ドルトムントでの適応もスムーズに進むだろう。
17歳のブラジル人左サイドバック、プラテスの移籍は、すでにしばらく前から決着がついていた。この10代の選手をルール地方からクルゼイロ・ベロオリゾンテへ送り出すために、約1200万ユーロが支払われた。ボルシアはジャスティン・レルマを獲得し、さらに1人の南米選手を加えた。同じく17歳のエクアドル出身の攻撃的才能である彼は、インデペンディエンテ・デル・ヴァッレから400万ユーロで加入した。
レギュラーではないが、ルッカは将来への投資となるだろう
両取引は、スポーツディレクターのセバスティアン・ケールの在任中に成立した。後任のニルス＝オレ・ブックは、今後さらに「隠れた逸材」を獲得すると発表している。彼が以前在籍していたSVエルバースベルクでは、決して偶然ではないが「隠れた逸材発掘者」というニックネームを手にしていた。ルッカがその条件に当てはまるかどうかは、今後の展開を見守る必要がある。
ブラジルU-20代表に2度選出されたルッカは、現状ではどちらかといえば将来への投資と言えるだろう。サンパウロでは、ルッカはまだレギュラーの座には程遠い。今シーズンのブラジル1部リーグでは、10節を終えた時点でまだ出場機会を得られていないが、その一方で州選手権であるカンペオナート・パウリスタでは定期的にピッチに立っている。プロとしてのこれまでの唯一の得点は、コパ・リベルタドーレスで挙げたものだ。
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 4月11日 15時30分 BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15時30分 TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ） 4月26日 17時30分 BVB 対 SCフライブルク（ブンデスリーガ） 5月3日 17時30分 ボルシア・メンヒェングラートバッハ 対 BVB（ブンデスリーガ）