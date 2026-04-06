オーレ・ブックの初となる大型補強か？BVBがアーセナルをかわしてあるFWを獲得する可能性も

しかし、獲得は容易なことではない。というのも、数多くのトップクラブがルッカに関心を示しているとされ、特にプレミアリーグ首位のアーセナルが強力なライバルとなっているからだ。この多才なウイングの獲得競争において、現在最も優位に立っているのはアーセナルだ。

さらに、移籍金は決して安くはならないだろう。ルッカは2028年まで契約が残っている上、多くのクラブが関心を示していることで、移籍金がさらに高騰する可能性が高いからだ。