オールド・ファームの混乱！セルティックとレンジャーズのサポーターが警察によって分離される。醜いピッチ乱入がスコットランドカップ準々決勝を覆い隠す

セルティックのマーティン・オニール監督は試合後のインタビューで、この熱狂的な光景について次のように振り返っています。「今、私は陶酔状態にあるので、政治的な質問をたくさんされていますね。ファンがピッチに乱入し、試合終了時には大騒ぎになりました。私はこのことを決して軽視しているわけではありません。よく考えて、適切な時期に皆さんにお話しします」

一方、レンジャーズのダニー・ロール監督は、この厳しい試合の終わりを台無しにした激しい衝突については、ほとんど目にしていなかったと主張した。ピッチが片付けられた直後、プレミア・スポーツのインタビューに応じた彼は、ダグアウトから素早く退場したこと、そしてピッチへの乱入について目撃できなかったことについて、次のように簡単に説明した。「試合終了時に何が起こったのか、私はトンネルの中にいたのでよくわからない」