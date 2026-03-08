Getty
オールド・ファームの混乱！セルティックとレンジャーズのサポーターが警察によって分離される。醜いピッチ乱入がスコットランドカップ準々決勝を覆い隠す
アイブロックスでの試合後混乱
BBCの報道によると、スコティッシュカップ準々決勝の試合終了直後、極限まで高まった緊張が劇的に爆発した。セルティックは延長戦を含む正規の試合時間が0-0で終了した後、PK戦で4-2の勝利を収め、熱狂的なサポーターが聖地アイブロックスのピッチに殺到して狂乱の祝賀を始めた。
しかしこの歓喜の光景は瞬く間に醜悪な事態へと変貌した。激怒したレンジャーズサポーターが柵を突破し、宿敵と対峙したのだ。空中に放たれた火炎弾が極めて有害な環境を生み出し、警察と警備員は両陣営の間に緊急で人間のバリケードを形成せざるを得なかった。こうしてようやく混沌とした混乱は収束に向かった。
アウェイ割り当ての返却
この待望の一戦は、2018年以来初めてセルティックサポーターがブルームローンスタンドの全割り当て席を確保した点で特に意義深いものとなった。約7,500人のアウェイサポーターが試合を観戦し、この措置は伝統的に激しい雰囲気で知られる名門ダービーの熱気を復活させる意図があった。
過去数年間、両スタジアムにおけるアウェイチームの割り当て席数は大きく変動し、1,000席未満に削減されるか、完全に撤廃されることが頻繁にあった。スコットランドの被害者・地域安全担当大臣、シボーン・ブラウンは、日曜日のカップ戦後の混乱を「容認できない」と表現した。
同大臣はさらに「特に懸念されるのは、重傷を負わせる可能性のある火薬類の無謀な使用だ」と付け加えた。
SFAが正式な調査を開始した
スコットランドサッカー協会も声明を発表し、次のように述べている：「スコットランドサッカー協会は、本日アイブロックス・スタジアムで行われたスコティッシュ・ガス・スコティッシュカップ準々決勝終了後、ピッチに乱入したサポーターの行為を非難する。司法パネル規定に基づき、直ちに調査を実施する。」
管理職は混乱に対応する
セルティックのマーティン・オニール監督は試合後のインタビューで、この熱狂的な光景について次のように振り返っています。「今、私は陶酔状態にあるので、政治的な質問をたくさんされていますね。ファンがピッチに乱入し、試合終了時には大騒ぎになりました。私はこのことを決して軽視しているわけではありません。よく考えて、適切な時期に皆さんにお話しします」
一方、レンジャーズのダニー・ロール監督は、この厳しい試合の終わりを台無しにした激しい衝突については、ほとんど目にしていなかったと主張した。ピッチが片付けられた直後、プレミア・スポーツのインタビューに応じた彼は、ダグアウトから素早く退場したこと、そしてピッチへの乱入について目撃できなかったことについて、次のように簡単に説明した。「試合終了時に何が起こったのか、私はトンネルの中にいたのでよくわからない」
