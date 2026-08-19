大きな判断の一つは、昨季をバルセロナへのレンタル移籍で過ごした経験豊富なFWマーカス・ラッシュフォードの去就に関するものだ。プレシーズンに向けてオールド・トラッフォードへ戻ってはいるものの、給与面の要求によって完全移籍交渉が不成立に終わったため、今季どこでプレーするのかを巡る疑問は残っている。

ラッシュフォードが残留するのであれば、キャリックはイングランド代表FWを計算に入れて前線の構想を立てることができるが、退団となれば代役補強にシーズン開幕直前で動く可能性がある。チームに安定をもたらすためにも、最終的な決断は先延ばしにせず下されなければならない。