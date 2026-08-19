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オールド・トラフォードに緊急事態！マイケル・キャリックが移籍期限日までに4つの重大な補強課題に直面へ
サイドバックと中盤の層を強化
『Manchester Evening News』によると、マンチェスター・ユナイテッドは依然としてチーム内の重要なポジションの補強に取り組む必要があり、とりわけSBとMFのエリアでは即戦力の補強が求められている。ルーク・ショーはシニアチームにおける唯一の左SBの選択肢であり、クラブ・ブルージュのホアキン・セイスのようなターゲットは、約3000万ポンドで獲得可能な現実的かつ手頃な選択肢となっている。一方、キャリックはクリスタル・パレスのアダム・ウォートンを中盤の重要な補強候補として特定しているが、この若手の評価額は約8500万ポンドとされている。
移籍市場が閉まる前にセイスとウォートンの両獲得を実現できれば、来るシーズンに向けてユナイテッドをより強固な立場に押し上げることにつながるだろう。こうした補強は、全コンペティションを通じて過密日程に対応するうえで不可欠である。
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マーカス・ラッシュフォードの不透明な将来を整理する
大きな判断の一つは、昨季をバルセロナへのレンタル移籍で過ごした経験豊富なFWマーカス・ラッシュフォードの去就に関するものだ。プレシーズンに向けてオールド・トラッフォードへ戻ってはいるものの、給与面の要求によって完全移籍交渉が不成立に終わったため、今季どこでプレーするのかを巡る疑問は残っている。
ラッシュフォードが残留するのであれば、キャリックはイングランド代表FWを計算に入れて前線の構想を立てることができるが、退団となれば代役補強にシーズン開幕直前で動く可能性がある。チームに安定をもたらすためにも、最終的な決断は先延ばしにせず下されなければならない。
控えストライカーの選択肢を管理する
ジョシュア・ザークツィーにはこの夏の大半を通じてユヴェントス移籍の可能性が取り沙汰されており、そうなればベンヤミン・シェシュコには純粋な控えFWがいなくなることになる。マテウス・クーニャとブライアン・ムベウモは中央でもプレーできるが、キャリックとしては、ともに仕事ができる本職の9番をもう1人欲しいと考える可能性が高い。
ロリアンのバンバ・ディエンが有力な候補として浮上している。昨季15ゴールを記録し、さまざまなクラブの関心を集めているためだ。セネガル代表をオールド・トラフォードに迎えれば、攻撃陣でシェシュコにとって重要な競争相手となり得る。
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締め切り間際の退団と期限付き移籍の整理
ユナイテッドは夏の移籍期限までに、さらに複数の選手を期限付き移籍、もしくは完全移籍で放出する計画だ。ハリー・アマスにはウェストハムとノリッジ・シティが関心を示しており、トビー・コリアー、ダン・ゴア、チド・オビといったアカデミー出身の有望株も、一時的な退団を模索すると見られている。
こうした期限付き移籍と完全移籍による放出のバランスを取ることは、キャリックとクラブ首脳陣がチーム編成の構想を最終調整する上で極めて重要だ。こうした周辺戦力を効果的に整理できれば、クラブにとって多忙かつ変革的な移籍期間の締めくくりとなる。
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